Brexit – Merkel: nem értek még célba a rendezett brit kiválásról szóló tárgyalások

Nem értek még célba a brit európai uniós tagság rendezett megszüntetéséről folytatott tárgyalások, és nem lehet megjósolni, hogy milyen eredményre vezet az uniós állam- és kormányfők tanácskozása az ügyről – mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben (Bundestag) a délután kezdődő brüsszeli EU-csúcson képviselendő német álláspontot ismertető beszédében.

Kiemelte: jó megoldást találni a brit uniós tagság megszüntetésének (Brexit) ügyében nagyjából ahhoz hasonló feladat, mint “a kör négyszögesítése”, és többször tűnt már úgy, hogy közel van a megoldás, de aztán mégsem sikerült megállapodni.

Az viszont biztos, hogy az EU nem engedi meg, hogy az Ír-szigeten “kemény határ” keletkezzen, ami ismét felszítaná a gyűlöletet és az erőszakot, és az is biztos, hogy nem lehet megkérdőjelezni az uniós belső piac alapelveit – jelentette ki Angela Merkel.

Hangsúlyozta: az utolsó pillanatig tárgyalni kell, és akár egy újabb EU-csúcsot is össze kell hívni, mert az EU-nak és az Egyesült Királyságnak is a rendezett Brexit áll az érdekében.

A brüsszeli csúcson tárgyalnak majd az EU következő, 2021-től érvényes hétéves költségvetéséről is, amellyel kapcsolatban a német kancellár kijelentette, hogy a nettó befizetők kötelezettségeinek növekedése és a brit uniós tagság megszüntetése (Brexit) révén aránytalanul nagy teher nehezedne Németországra, ezért “a finanszírozási oldalon a terhek méltányos megosztásáról és a Németországnak járó engedményről is tárgyalni kell”.



Hozzátette, hogy hazája számára a “legfőbb prioritások” közé tartozik a jogállamiságnak és az EU-s forrásoknak az Európai Bizottság által javasolt összekapcsolása.Aki nem tartja tiszteletben a jogállamiság alapelveit, “a jövőben nem várhatja el, hogy korlátok nélkül profitálhat Európából” – mondta Angela Merkel.A további témák közé tartozik Albánia és Észak-Macedónia EU-csatlakozási tárgyalásainak ügye, amellyel kapcsolatban jelezte: nem számít arra, hogy sikerül döntést hozni a tárgyalások megindításáról. Mint mondta, igyekszik majd meggyőzni a tárgyalások megindítását ellenző tagországokat, de az esélyek “nem jók”.Azonban az egész EU-nak és Németországnak is az az érdeke, hogy a nyugat-balkéni térség hosszú távon betagozódjon a közösségbe – tette hozzá Angela Merkel.A következő, Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság terveiről szólva üdvözölte, hogy volt minisztere “geopolitikai” kitekintésű munkát tervez.Erre nagy szükség van, mert az EU-nak meg kell teremtenie “digitális szuverenitását”, és világszerte érvényes szabályokat, eljárásokat kell meggyökereztetnie más kiemelten fontos ügyekben is, köztük az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a mesterséges intelligencia és az adatok kezelése az új, ötödik generációs (5G) mobil távközlési hálózatokban. Mindezen törekvések alapja, hogy mindig az embert kell a középpontba helyezni – fejtette ki a német kancellár.(MTI)