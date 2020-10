Brexit – Londoni elemzők: megállapodás nélkül négy évig tarthat a brit gazdaság talpra állása

Londoni makrogazdasági elemzők szerint négy évig is eltarthat, mire a brit gazdaság magához tér a koronavírus-sokkból, ha nem születik szabadkereskedelmi megállapodás az Egyesült Királyság és az Európai Unió között.

Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) pénteken bemutatott tanulmányában közölte: a koronavírus-járvány jelenlegi második hulláma előtt – és még abban az időszakban, amikor “valószínűnek tűnt” a megállapodás az EU-val – 5 százalékos növekedést várt 2021-re a brit gazdaságban és 5,8 százalékos jövő évi átlagos bővülést az EU-ban.

A ház szerint ugyanakkor a második koronavírus-hullám olyan mértékben visszafoghatta az üzleti szektor lendületét, hogy jövőre ezeknél az ütemeknél egy-egy százalékponttal lassabb növekedés is lehet a brit és az uniós gazdaságban egyaránt.

A tanulmány szerint ennél is nagyobb mértékben lassíthatja a növekedési ütemet, ha elmarad a szabadkereskedelmi megállapodás az EU-val: erre az esetre a CEBR londoni elemzői a brit gazdaságban 3 százalékos, az euróövezetben 4 százalékos jövő évi gazdasági növekedést valószínűsítenek.

A cég közölte: modellszámításai azt mutatják, hogy e forgatókönyv megvalósulása esetén a brit hazai össztermék (GDP) legkorábban 2024-re érhetné el ismét tavalyi szintjét, és az Európai Unió gazdasága is csak hajszálnyival teljesítene ennél jobban.

A CEBR pénteki tanulmánya szerint ha a december 31-ig tartó jelenlegi átmeneti időszak kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás nélkül ér véget, a font 5-10 százalékkal, a londoni tőzsdeindexek 5 százalékkal, a londoni belvárosi ingatlanpiac árai akár 10 százalékkal is zuhanhatnak.

Boris Johnson brit miniszterelnök pénteken közölte: mivel már csak tíz hét van hátra a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) óta érvényben lévő átmeneti időszakból, és az EU “az elmúlt néhány hónapban nem volt hajlandó komolyan tárgyalni”, ideje felkészülni arra, hogy megállapodás nélkül zárulnak az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeiről szóló tárgyalások.

Nagy londoni elemzőházak azonban továbbra is nagyobb esélyt adnak arra, hogy a brit kormány és az EU végül aláír egy szabadkereskedelmi megállapodást.

Az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics pénteki helyzetértékelésében közölte: véleménye szerint még mindig van idő egy olyan egyezmény kidolgozására, amely 2021. január 1-jén életbe léphet.



A ház erre jelenleg 60 százalék esélyt ad, hangsúlyozva ugyanakkor: nagyon nehéz megítélni, hogy megvan-e egyáltalán a politikai akarat a megállapodásra.Az Eurasia Group globális politikai-gazdasági kockázatelemző csoport londoni kutatóműhelye ugyancsak pénteken összeállított helyzetértékelésében közölte: jóllehet “nagy a zaj” a tárgyalások körül, a folyamatokat befolyásoló alapvető tényezők azonban nem sokat változtak sem a brit, sem az uniós térfélen.A cég közölte: továbbra is azon a véleményen van, hogy végül lesz megállapodás, de ennek esélyét az általa eddig valószínűsített 65 százalék helyett szintén 60 százalékra taksálja.(MTI)