Brexit – Kilépett a brit kormányból Boris Johnson miniszterelnök öccse

Távozott bátyja, Boris Johnson miniszterelnök kormányából csütörtökön Jo Johnson. A kormányfő öccse lemond alsóházi képviselői mandátumáról is.

A 47 éves Jo Johnson 55 esztendős bátyjával ellentétben a bennmaradás mellett kampányolt az Egyesült Királyság EU-tagságáról 2016 júniusában tartott – a kilépést pártolók szűk, 51,89 százalékos győzelmével végződött – népszavazáson.

Boris Johnson ugyanakkor a népszavazás keményvonalas Brexit-párti kampánytáborának frontembere volt, és azóta is ezt az irányvonalat képviseli a kormányzó Konzervatív Pártban.

Jo Johnson, aki csütörtöki lemondásáig az üzleti ügyek minisztériumának államtitkára volt bátyja kormányában, távozását azzal indokolta, hogy “feloldhatatlan feszültséget” jelent számára a családi lojalitás és a nemzeti érdekek képviseletének egyidejű kötelme.

Jo Johnson már az előző miniszterelnök, Theresa May kormányának is tagja volt közlekedési államtitkárként, de tavaly novemberben erről a tisztségéről is lemondott. Akkori távozását azzal indokolta, hogy a May-kormány által a Brexit feltételrendszerére kidolgozott javaslatoknak “semmi közük” nem volt az EU-tagsági referendum kampányában tett ígéretekhez.



“Olyan Brexitet ígértek nekünk, amely lehetővé teszi, hogy világszerte mindenkivel kereskedelmi megállapodásokat köthessünk, de azzal a megállapodással, amellyel (Theresa May) miniszterelnök készül előállni, ettől messze leszünk” – fogalmazott annak idején a volt államtitkár.Theresa May kormánya és az Európai Bizottság tavaly novemberben megállapodásra jutott a Brexit feltételrendszeréről, de az egyezményt a londoni alsóház azóta háromszor elutasította.Boris Johnson jelenlegi miniszterelnök sokszor hangoztatott álláspontja az, hogy a brit EU-tagság mindenképpen megszűnik a Brexit október 31-i határnapján, akár sikerül újratárgyalni az elvetett megállapodást, akár nem.Az alsóház azonban szerda éjjel elfogadott egy ellenzéki indítványt, amely megtiltaná, hogy Boris Johnson kormánya megállapodás nélkül léptesse ki az Egyesült Királyságot az EU-ból.Boris Johnson 54 éves húga, Rachel Johnson publicista és közéleti személyiség a Brexit vehemens ellenzője, és a 2017-es általános választások előtt csatlakozott a kilépés ellen aktívan kampányoló legnagyobb országos parlamenti párthoz, a Liberális Demokratákhoz. Az idén belépett a szintén Brexit-ellenes, újonnan alakult Change UK nevű pártba, amelynek egyik jelöltje volt a májusi európai parlamenti választásokon, bár mandátumot nem szerzett.(MTI)