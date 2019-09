Brexit – Juncker: a megállapodás nélküli Brexit sohasem volt ennyire valószínű

Brit álláspont szerint Nagy-Britannia mindenképpen, megállapodással vagy a nélkül, de ki fog lépni az Európai Unióból, amely azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság uniós tagságának megállapodás nélküli megszűnése, a rendezetlen Brexit sohasem volt ennyire valószínű – jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán.

Juncker, az Európai Parlament (EP) Brexit-ügyi vitáján elmondott beszédében hangsúlyozta, az Európai Unió sosem fogja a megállapodás nélküli brit kilépés lehetőségét választani, ugyanis annak elkerülése nemcsak kívánatos, de lehetséges is a brit uniós tagság jelenleg érvényes október 31-i határnapjáig.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy az unió és minden érintett számára az egyik legfontosabb kérdés az Írországgal összefüggő, még mindig nyitott kérdések megnyugtató lezárása. Az uniós bizottság továbbra is készen áll arra, hogy minden kérdést illetően pozitív politikai és technikai megoldást találjon – mondta. Nem szabad azonban minden energiát a már két éve folyó Brexit-tárgyalásokra fordítani. Dolgozni kell azon is, hogy az unióban maradó 27 tagország egysége és növekedése megmaradjon – tette hozzá Juncker.



Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója beszédében kiemelte, az ír-északír határellenőrzés elkerülésére szolgáló tartalékmegoldás, a backstop kérdésének tisztázása az egyik legfontosabb, hiszen az észak-írországi felekezeti erőszaknak véget vető 1998-as nagypénteki megállapodás a tartós béke biztosítását, védőhálót, és garanciát jelent arra, hogy a fizikai határ ne jelenhessen meg újra a brit szigeteken- közölte.Felszólalásában az Írországgal összefüggő kérdések mellett Barnier a jövőbeni kapcsolatok alakulásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Az uniónak minden területre kiterjedő, átfogó és végleges megoldásra van szüksége Nagy-Britanniával – hangsúlyozta.Kijelentette, senki sem akarja elszabotálni a Brexitet, a brit állampolgárok szabad és demokratikus döntését, és “tiszteltben tartjuk azt, még ha sajnálatos is” – mondta.Nem szabad alábecsülni a megállapodás nélküli brit uniós kilépés mindkét fél számára rendkívül negatív hatásait – tette hozzá Barnier.Tytti Tuppurainen, az EU soros elnökségét betöltő Finnország uniós ügyekért felelős minisztere hangsúlyozta, hogy a finn uniós soros elnökség készen álla arra, hogy az utolsó intézkedéscsomagot is elfogadja az állampolgárok jogainak védelme, a pénzügyi vállalások tiszteletben tartása, az egységes belső piac integritásának megőrzése, valamint az ír határellenőrzés kérdésének tisztázása érdekében – tette hozzá.(MTI)