Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt közölte egy vasárnapi interjúban, hogy nem blöff, amikor arról beszél, hogy kormányfőként akár a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás nélkül is kiléptetné Nagy-Britanniát az Európai Unióból.

A volt brit külügyminiszter, London egykori polgármestere a kormányzó Konzervatív Párt vezetői tisztségéért hivatali utódjával, Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszterrel verseng.

A 160 ezer fős párttagság a következő két hétben választja meg közülük a Konzervatív Párt új vezetőjét, aki a következő brit miniszterelnök is lesz a távozó Theresa May utódjaként.

Az utód nevét július 23-án hozzák nyilvánosságra, a formális váltás várhatóan 24-én zajlik le.

Johnson, aki a felmérések eredményei és a fogadóirodák kiírásai alapján a vezetőválasztási versengés favoritjának számít, a kampány kezdete óta többször is kijelentette, hogy ha ő lesz az új brit miniszterelnök, Nagy-Britannia a Brexit október 31-i határnapján mindenképpen kilép az Európai Unióból, akár lesz addig elfogadott Brexit-megállapodás, akár nem.

A The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit napilapnak adott interjúban határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy nem csak blöfföl-e, amikor nyilatkozataiban nem zárja ki a megállapodás nélküli kilépés lehetőségét. Johnson szerint ideje, hogy London “egy kicsit célratörőbb legyen” ebben az ügyben.

Boris Johnson szerint Nagy-Britannia már a Brexit eredetileg kijelölt időpontjában, március 29-én is készen állt a megállapodás nélküli kilépésre, és készen áll majd október 31-én is.

Hozzátette: létfontosságú, hogy ennek Nagy-Britannia partnerei is tudatában legyenek.

Johnson szerint azok, akik “ki nem állhatják” a megállapodás nélküli Brexit gondolatát, valójában nem is akarnak kilépni az EU-ból.



A volt brit külügyminiszter – aki tavaly azért távozott a külügyi tárca éléről, mert túl enyhének találta Theresa May kormányának Brexit-stratégiáját – elismerte a vasárnap közölt interjúban, hogy vannak néhányan olyanok is, akik ki akarnak ugyan lépni az EU-ból, de tartanak a megállapodás nélküli Brexittől. Johnson szerint azonban az ő félelmeik “eltúlzottak”.Versenytársa, Jeremy Hunt a kampányban tett nyilatkozataiban úgy fogalmazott, hogy ha semmi esély nem mutatkozik az EU-val novemberben elért, a londoni alsóház által azonban eddig háromszor elutasított Brexit-megállapodás újratárgyalására október 31-ig, akkor “nehéz szívvel ugyan”, de ő is kész lenne megállapodás nélkül kivezetni Nagy-Britanniát az EU-ból.A legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt ugyanakkor folyamatosan napirenden tartja az új konzervatív kormány elleni bizalmatlansági indítvány beterjesztésének lehetőségét megállapodás nélküli Brexit esetére.Barry Gardiner, a Labour árnyékkormányának külkereskedelmi miniszterjelöltje a Sky News brit hírtelevízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: a párt által megkeresett brit üzleti szervezetek kivétel nélkül úgy nyilatkoznak, hogy a rendezetlen kilépés katasztrófával érne fel a brit gazdaság teljesítménye és a foglalkoztatottság szempontjából.Gardiner közölte: a Munkáspárt folyamatosan tárgyal azokkal a konzervatív képviselőkkel, akik szintén ellenzik a megállapodás nélküli Brexitet, és a párt akkor terjeszti majd be a bizalmatlansági indítványt az új konzervatív kormány ellen, amikor meggyőződött arról, hogy ezek a tory képviselők készek ténylegesen támogatni egy ilyen kezdeményezést.A megállapodás nélküli Brexitet határozottan ellenző konzervatív frakciócsoport zászlóvivője Philip Hammond pénzügyminiszter. Hammond többször is egyértelműen jelezte, hogy ha az új miniszterelnök ilyen Brexit-stratégiát hirdetne meg, és emiatt az ellenzék bizalmatlansági indítványt kezdeményez, akkor ő megfontolná ennek az indítványnak a megszavazását.Brit sajtóértesülések szerint Hammond mögé felsorakozva többtucatnyi más konzervatív képviselő is kész lenne ugyanerre.(MTI)