Brexit – Hétfőn előrehozott választás kiírását kezdeményezi a brit kormány

Hétfőn előrehozott parlamenti választás kiírását kezdeményezi az alsóházban a brit kormány – jelentette be csütörtök este a kormány parlamenti tevékenységének összehangolásáért felelős kabinetminiszter.

Jacob Rees-Mogg egymondatos alsóházi bejelentése szerint a képviselőknek már hétfőn módjuk lesz az indítvány megvitatására, és még aznap szavazhatnak is a kormány javaslatáról.

A bejelentés előtt néhány perccel Boris Johnson miniszterelnök egyenes utalást tett arra, hogy a kormány az előrehozott választást karácsony előtt két héttel szeretné megtartani.

A konzervatív párti miniszterelnök a csütörtöki kabinetülés után a BBC televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: ha a parlamenti képviselők több időt akarnak a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás elbírálására, ezt megkaphatják, de akkor bele kell egyezniük a parlamenti választások kiírásába december 12-ére.

Johnson arra utalt, hogy a képviselők kedden, második olvasatban, vagyis az általános vita után megszavazták ugyan a Brexit-megállapodás alapelveit – lehetővé téve az egyezmény részletes vitájának elkezdését -, rögtön ezután azonban leszavazták a megállapodás törvénybe iktatására kidolgozott rendkívül feszes kormányzati menetrendet.

Ha az alsóház kedden ezt a programindítványt jóváhagyta volna, a tervezet második és harmadik olvasatbeli elbírálása akár csütörtök estére befejeződhetett volna.



Az eljárási programindítványt azonban számos képviselő már a kedd esti szavazás előtt élesen bírálta, azzal az érvvel, hogy egy ilyen terjedelmű és ennyire bonyolult jogszabálytervezetet nem lehet gondosan áttanulmányozni és elbírálni három nap alatt.A Brexit-feltételekről szóló törvénytervezet 110 oldalas, de az egyes pontok által érintett és potenciálisan módosítandó egyéb, kapcsolódó jogszabályokkal együtt terjedelme meghaladja a 400 oldalt.A ratifikációs menetrendről előterjesztett kormányzati indítvány leszavazása után Boris Johnson bejelentette, hogy a kormány szünetelteti a Brexit-megállapodás törvénybe iktatásának parlamenti folyamatát, amíg az Európai Unió döntést nem hoz a Brexit halasztását indítványozó brit kormányzati kezdeményezésről.Johnsonnak szombaton kellett kezdeményeznie az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanácsnál a Brexit halasztását a jelenleg érvényes jövő csütörtöki határnapról 2020. január 31-ig, annak a törvénynek megfelelően, amely megtiltja a megállapodás nélküli kilépést, hacsak az alsóház ezt külön határozatban nem engedélyezi.Az Európai Tanács elnökének, Donald Tusknak múlt szombaton küldött levelét a brit kormányfő nem írta alá, mellékelt viszont még egy levelet és egy magyarázó kísérődokumentumot is, amelyben kifejtette, hogy csak a parlament által alkotott törvényt teljesíti a halasztás kérésével, de valójában károsnak tartaná, ha az EU teljesítené ezt az indítványt.A csütörtöki kabinetülés utáni BBC-interjúban a brit kormányfő azonban kijelentette: attól tart, hogy az EU a Brexit-határidő meghosszabbításával reagál “a parlament kérésére”.Hozzátette: ezt ő egyáltalán nem akarja, és a kialakult helyzetben az előrehozott választások kiírása az előrevezető út. A mostani parlamentben ugyanis hosszú ideje senkinek nincs többsége, a képviselők nem hajlandók végrehajtani a Brexitről hozott döntést és lehetetlen a törvénytervezetek elfogadtatása.“Eljött az ideje, hogy az ellenzék összegyűjtse bátorságát és alávesse magát kollektív főnökségünk, a brit nép ítéletének” – fogalmazott Johnson.Hozzátette: a jelenlegi parlament tevékenysége “már nem jár haszonnal”.A brit kormányfő a rendezetlen Brexitet tiltó törvény szeptemberi elfogadása óta most kezdeményezi harmadszor az előrehozott választások kiírását. Ehhez azonban a parlamenti mandátum időtartamát öt évben rögzítő brit választási törvény alapján a képviselők kétharmados többségének támogatása kell, és ez az indítvány előző két szavazásán nem volt meg.A kormányzó Konzervatív Pártnak egyszerű többsége sincs az alsóházban, így az előrehozott választások kiírásához az ellenzék, mindenekelőtt a legnagyobb ellenzéki frakció, a Munkáspárt támogatására van szüksége.Johnson csütörtök este levélben javasolta Jeremy Corbynnak, a Labour vezetőjének, hogy támogassa az előrehozott választások kiírását december 12-ére, különösen abban az esetben, ha az EU a parlament által előírt kezdeményeznének megfelelően a teljes időtartamra szóló, vagyis 2020. január 31-ig tartó halasztás engedélyezése mellett dönt, mert “nem lehet kockáztatni, hogy a bénultság még ennél is tovább tartson”.Hozzátette, hogy “véget kell vetni most már ennek a lidércnyomásnak”.A Corbynnak írt levélből úgy tűnik, mintha Johnson a teljes időtartamra szóló halasztás engedélyezése esetére tervezné a december 12-i választási időpont kitűzését, bár erről külön a BBC-interjúban nem szólt.A brit kormányfő úgy fogalmaz a levélben, hogy ha a választásokon többséget szerez, akkor az új parlament ratifikálja a kilépési megállapodást és a kormány januárban “véghezviszi a Brexitet”.(MTI)