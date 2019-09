A hétfőn ismertetett legfrissebb mérőszámok szerint hétévi mélypontra lassult a brit gyáripar aktivitása, nem kis részben a brit EU-tagság megszűnését (Brexit) övező bizonytalanságok hatására.

Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit gazdasági ágazatok beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit gazdaság feldolgozószektorának szezonális kiigazítással számolt beszerzésimenedzser-indexe (BMI) augusztusban meredeken, az előző havi 48-ról 47,4-re süllyedt.

Az 50 alatti BMI-indexek a vizsgált szektor aktivitásának gyengülésére utalnak, vagyis a brit feldolgozóipari mutató immár hónapok óta az ágazat kibocsátásnak visszaesését jelzi.

Az augusztusi aktivitási adat 85 havi mélypont: a gyáripari mérőszám 2012 júliusa óta nem volt ennyire alacsony.

Az adatsort ismertető IHS Markit a felméréshez fűzött elemzésében kiemelte, hogy a brit feldolgozószektor új exportmegrendeléseinek értéke szintén több mint hét éve nem mért ütemben zuhant a múlt hónapban.

Az ismertetés szerint a globális kereskedelmi feszültségek és a világgazdasági növekedés lassulása mellett a vizsgálatba bevont vállalatok mindegyike megnevezte a Brexit-folyamatot kísérő bizonytalanságokat is a külföldi kereslet visszaesésének okai között.

A vállalatok arról is beszámoltak, hogy egyes európai uniós vásárlóik a Brexit miatt már hozzákezdetek beszállítói hálózatuk átrendezéséhez, úgy, hogy az elkerülje Nagy-Britanniát.

Az IHS Markit számításai szerint a legújabb kibocsátási BMI-mérőszám a brit feldolgozószektor teljesítményének 2 százalékos visszaesésére vall negyedéves kivetítésben.

A legutóbbi mérések szerint a brit gazdaság egészének kibocsátása is csökken.

A brit statisztikai hivatal (ONS) augusztusban közzétett első becslése alapján a brit hazai össztermék (GDP) az idei második negyedévben 0,2 százalékkal csökkent az első három hónapban mért 0,5 százalékos növekedés után.

Ez szintén csaknem hét éve nem mért mélypont: a brit gazdaság bruttó teljesítménye legutóbb 2012 utolsó negyedévében csökkent, szintén 0,2 százalékkal.



A második negyedévi GDP-adat még nem jelenti azt, hogy a brit gazdaság recesszióban lenne. A konszenzusos meghatározás alapján ugyanis akkor kerül egy gazdaság recesszióba, ha két egymást követő negyedévben csökken a GDP-érték.A recesszió veszélyére azonban hivatalos előrejelző intézetek is felhívták a figyelmet, különösen rendezetlen Brexit esetére.A brit kormány számára költségvetési és makrogazdasági előrejelzéseket készítő, de független elemzőműhelyként működő szervezet, az Office for Budget Responsibility (OBR) 300 oldalas legutóbbi helyzetértékelésében felvázolt egy költségvetési stresszhelyzeti forgatókönyvet is. Ez modellszámításokkal vizsgálja, hogy milyen reálgazdasági következményei lennének, ha a brit EU-tagság megállapodás és átmeneti időszak nélkül szűnne meg.A tanulmány szerint ebben az esetben a brit gazdaság már az idei negyedik negyedévtől egy évig tartó recesszióba kerülne, és a recesszió teljes időtartamában a hazai össztermék 2,1 százalékkal csökkenne reálértéken.Az OBR stresszhelyzeti forgatókönyve szerint megállapodás és átmeneti időszak nélküli kilépés esetén az üzleti szektor beruházásainak értéke az idén 2,1 százalékkal, 2020-ban már 8 százalékkal zuhanna éves összevetésben.Boris Johnson brit miniszterelnök álláspontja szerint a brit EU-tagság mindenképpen megszűnik október utolsó napján, akár sikerül addig újratárgyalni az előző miniszterelnök, Theresa May által az Európai Unióval tavaly novemberben elért, a londoni alsóház által háromszor is elvetett Brexit-megállapodást, akár nem.(MTI)