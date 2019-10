Brexit – EU-források: közel a megállapodás a rendezett brit kiválásról

Közel a megállapodás az Egyesült Királyság rendezett európai uniós kiválásának feltételeiről szóló szerződésről, a felek képviselői a hozzáadottérték-adó kérdését leszámítva gyakorlatilag minden egyéb területen egyetértésre jutottak – közölték csütörtök reggel diplomáciai források.

Névtelenséget kérő brüsszeli tisztségviselők arról számoltak be, hogy szerda éjszaka a brit és az uniós tárgyaló delegációknak olyan, rendkívül érzékeny témákban is sikerült megegyezniük, mint a politikai bénultság fő okának számító ír-északír helyzet.

“Ideiglenes megállapodást értünk el a hozzáadottérték-adón kívül minden pontban” – erősítette meg egy illetékes a Politicónak.

A brüsszeli hírportál értesülései szerint a jövőbeli viszonyrendszerről szóló politikai nyilatkozat szövegében is előrelépés történt, a britek beleegyeztek több, az azonos versenyfeltételek megteremtését célzó és eddig elutasított rendelkezésbe.

A tárgyalások reggel folytatódtak a fennmaradó kérdésekről.



Egyelőre a meglévő pontokban sem véglegesítették a jogi szöveg tervezetét, és több tagállami nagykövet is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy nem lesz kész időben a szerződés a csütörtöki EU-csúcs kezdetéig, a vezetők pedig feltehetőleg vonakodnának olyan dokumentumot aláírni, amelyet előtte nem ellenőriztek a szakértőik.Sajtóhírek szerint ugyanakkor egyelőre még Boris Johnson brit kormányfő sem biztosította támogatásáról hivatalosan a körvonalazódó egyezséget.A legnagyobb észak-írországi erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) vezetői azt közölték, hogy jelenlegi formájában nem tartják elfogadhatónak a megállapodást, márpedig a párt alsóházi támogatására a kisebbségben kormányzó Konzervatív Pártnak szüksége lenne a parlamenti jóváhagyáshoz, sőt valójában az még ebben az esetben sem lenne közel sem biztosra vehető.(MTI)