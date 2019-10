Brexit – Egyelőre elveti a megállapodási javaslatot a legnagyobb észak-írországi protestáns párt

Jelenlegi formájában elveti a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó javaslatcsomagot a legnagyobb észak-írországi britpárti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP).

A brit kormány e hónap elején terjesztette be tervezetét az Európai Uniónak a londoni alsóházban háromszor is leszavazott, tavaly novemberben elért előző kilépési megállapodás alternatívájaként.

Az új javaslatról jelenleg is folynak a tárgyalások Brüsszelben, és ha sikerül véglegesíteni a kilépési megállapodást, azt Boris Johnson miniszterelnöknek a brit parlamenttel is el kell fogadtatnia.

A DUP azonban – amelynek alsóházi támogatására a kisebbségben kormányzó Konzervatív Pártnak szüksége van – csütörtöki nyilatkozatában közölte, hogy “a dolgok jelenlegi állása” alapján nem tudja támogatni a javaslatcsomagot.

Arlene Foster, a DUP vezetője szerint a párt mindenekelőtt a javasolt vámügyi szabályozást veti el, és nem kellően tisztázottnak ítéli az áfa-szabályozási javaslatot is.

Foster közölte, hogy a DUP folytatja a munkát a kormánnyal egy olyan észszerű megállapodás érdekében, amely Észak-Írország javát szolgálja, és megvédi az Egyesült Királyság gazdasági és alkotmányos integritását.

A brit javaslatcsomag az ír sziget egészére – vagyis Észak-Írországra is – kiterjedő egységes kereskedelmi szabályozási térség kialakítását indítványozza az Európai Uniónak, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az ír-északír határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés visszaállítása a Brexit után.



A DUP azonban az elmúlt hetekben is többször leszögezte, hogy semmiféle olyan megoldást nem hajlandó elfogadni, amely Észak-Írországot az Egyesült Királyság többi részétől eltérő vámjogi viszonyrendszerben hagyná az EU-val.Jórészt a DUP ellenállásán bukott el az előző brit kormányfő, Theresa May által tavaly novemberben elért eredeti Brexit-megállapodás is. E megállapodás alapján az Egyesült Királyság egésze vámuniós viszonyrendszerben maradt volna az EU-val, és Észak-Írországban érvényben maradtak volna az EU egységes belső piacának egyes szabályozási elemei is, ha – illetve amíg – nem sikerül olyan szabadkereskedelmi megállapodásra jutni az EU-val, amely ezt feleslegessé teszi.A londoni alsóház – a Konzervatív Párt számos, a tory frakcióból azóta kizárt képviselőjének támogatásával – a múlt hónap elején elfogadott egy ellenzéki kezdeményezésű törvénytervezetet, amelynek alapján ha október 19-ig, vagyis szombatig a törvényhozás nem járul hozzá egy új Brexit-megállapodáshoz és a megállapodás nélküli Brexithez sem, Boris Johnsonnak aznap kezdeményeznie kell az EU-nál a jelenleg október 31-én esedékes kilépés elhalasztását 2020. január 31-ig.Stephen Barclay Brexit-ügyi miniszter a londoni alsóház Brexit-ügyi bizottságának szerdai meghallgatásán kijelentette: a kormány tartja magát ehhez a törvényhez.A kormány rendkívüli parlamenti ülés összehívását javasolja szombatra a Brexit-folyamat szempontjából kritikus csütörtök-pénteki EU-csúcs megvitatására.A brit parlamentarizmus történetében rendkívül ritka a szombati ülésezés. Ilyesmire legutóbb 37 évvel ezelőtt, 1982-ben volt példa, amikor az argentin hadsereg elfoglalta a brit korona fennhatósága alá tartozó, Argentína által is követelt dél-atlanti Falkland-szigeteket.(MTI)