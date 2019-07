Brexit – Eddig több mint 900 ezer EU-állampolgár kért tartós brit letelepedési engedélyt

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett friss adatai szerint eddig több mint 900 ezer külföldi EU-állampolgár – köztük csaknem 28 ezer magyar – folyamodott letelepedett státusért a brit hatóságokhoz.

A brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU-polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után is maradhatnak az országban, és érvényben maradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett jogi státusért – vagyis meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz.

A tárca csütörtöki tájékoztatása szerint ezt a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő 3,2 millió állampolgára közül e hónap elejéig 909 300-an tették meg.

A lista élén a lengyelek és a románok állnak 154 ezer, illetve 125 ezer letelepedési folyamodvánnyal.

A nagy tagországok állampolgárai közül az olaszok 106 100, a portugálok 80 900, spanyolok 60 700, a franciák 36 500, a németek 29 700 folyamodványt nyújtottak be.

A belügyminisztérium statisztikája szerint a magyarok a középmezőnyben járnak 27 800 letelepedési kérelemmel.



A közép- és kelet-európai EU-tagországok állampolgárai közül a szlovénok nyújtották be a legkevesebb kérvényt: július elejéig 900 szlovén állampolgár folyamodott letelepedett státusért.A belügyi tárca kimutatása szerint a hatóságok az eddig feldolgozott 805 500 kérelem csaknem mindegyikét kedvezően bírálták el, a folyamodványok alig 0,3 százaléka esetében nem született valamilyen okból jóváhagyó döntés.A Nagy-Britanniában élő és maradni kívánó külföldi EU-állampolgároknak a letelepedett jogi státus megszerzéséhez személyazonosságukat kell igazolniuk és azt, hogy életvitelszerűen tartózkodnak az országban.Emellett be kell jelenteniük, ha korábban elmarasztaló bírósági ítélet született ellenük valamely bűncselekmény miatt.A brit kormány 3,75 millió fontos (csaknem 1,4 milliárd forintos) költségvetéssel országos kampányt indított, arra biztatva a külföldi EU-állampolgárokat, hogy maradjanak Nagy-Britanniában és folyamodjanak a letelepedett státusért.Sajid Javid belügyminiszter a friss statisztika csütörtöki ismertetéséhez fűzött nyilatkozatában megerősítette: a külföldi EU-állampolgároknak legalább 2020. december 31-éig van idejük tartós nagy-britanniai letelepedésük engedélyeztetésére.A belügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint ez a határidő mindenképpen érvényben marad, akár életbe lép a Brexit feltételeit tartalmazó – a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított – megállapodás, akár nem.(MTI)