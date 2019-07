Brexit – Brit költségvetési hivatal: recessziót okozna a rendezetlen kilépés

A brit költségvetési hivatal szerint recesszióba kerülne a brit gazdaság, ha Nagy-Britannia rendezetlen módon lép ki az Európai Unióból.

A brit kormány számára hivatalos költségvetési és makrogazdasági előrejelzéseket készítő, de független elemzőműhelyként működő szervezet – Office for Budget Responsibility (OBR) – csütörtökön ismertetett 300 oldalas helyzetértékelésében felvázolt egy költségvetési stresszhelyzeti forgatókönyvet is. Ez modellszámításokkal vizsgálja, hogy milyen reálgazdasági következményei lennének, ha a brit EU-tagság megállapodás és átmeneti időszak nélkül szűnne meg.

A tanulmány szerint ebben az esetben a brit gazdaság már az idei negyedik negyedévtől egy évig tartó recesszióba kerülne, és a recesszió teljes időtartamában a hazai össztermék (GDP) 2,1 százalékkal csökkenne reálértéken.



Az OBR stresszhelyzeti forgatókönyve szerint 2021 közepére a brit GDP-érték már 4 százalékkal lenne alacsonyabb reálértéken a cég alapeseti előrejelzésében arra az időpontra valószínűsített szintnél.Az elemzőközpont szerint megállapodás és átmeneti időszak nélküli kilépés esetén az üzleti szektor beruházásainak értéke az idén 2,1 százalékkal, 2020-ban már 8 százalékkal zuhanna éves összevetésben.E forgatókönyv megvalósulása évente 30 milliárd fonttal (11 ezer milliárd forinttal) emelné az államháztartás tőkepiaci finanszírozási igényét a 2020-2021-es pénzügyi évtől kezdve, és ennek következményeként 2023-2024-re az alapeseti előrejelzésnél 12 százalékkal magasabb lenne a nettó GDP-arányos államadósság-ráta.A lakóingatlan-árak a 2021 közepéig terjedő időszakban átlagosan csaknem 10 százalékkal zuhannának – áll az OBR tanulmányában.Boris Johnson volt brit külügyminiszter, aki hivatali utódjával, Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszterrel verseng a kormányzó Konzervatív Párt vezetői tisztségéért és így a miniszterelnöki posztért, a vezetőválasztási kampány kezdete óta többször is kijelentette, hogy ha ő lesz az új brit miniszterelnök, Nagy-Britannia a Brexit október 31-i határnapján mindenképpen kilép az Európai Unióból, akár lesz addig elfogadott Brexit-megállapodás, akár nem.Jeremy Hunt a kampányban tett nyilatkozataiban úgy fogalmazott, hogy ha semmi esély nem mutatkozik az EU-val novemberben elért, a londoni alsóház által azonban eddig háromszor elutasított Brexit-megállapodás újratárgyalására október 31-ig, akkor “nehéz szívvel ugyan”, de ő is kész lenne megállapodás nélkül kivezetni Nagy-Britanniát az EU-ból.Az elmúlt időszakban készültek az OBR csütörtökön ismertetett modellszámításainál sokkal súlyosabb következményeket felvázoló stresszhelyzeti forgatókönyvek is megállapodás nélküli Brexit esetére.A Bank of England erről összeállított legutóbbi tanulmányában közölte: a teljesen szabályozatlan Brexitre kidolgozott szélsőséges stresszhelyzeti szimulációs modelljei arra vallanak, hogy a brit hazai össztermék e forgatókönyv-változat esetén a belátható előrejelzési távlatban 8 százalékkal zuhanna.A brit jegybank elemzői hangsúlyozták, hogy ez nem alapeseti előrejelzés.Kiemelték ugyanakkor, hogy a legszélsőségesebb stresszhelyzeti forgatókönyvükben szereplő 8 százalékos GDP-zuhanás összeomlásszerű recesszió lenne, sokkal súlyosabb, mint amelyet a brit gazdaság a tíz évvel ezelőtti pénzügyi válság alatt átélt.A brit hazai össztermék értéke a válság előtti utolsó csúcspont és az akkori ciklus mélypontja között összesen 6,25 százalékkal zuhant.(MTI)