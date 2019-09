Brexit – Belső csatározásokkal kezdődik a Munkáspárt éves kongresszusa

A párton belüli, mindenekelőtt a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében zajló csatározások közepette kezdődik a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt éves kongresszusa.

A dél-angliai Brightonban hivatalosan vasárnap kezdődő kongresszus előestéjén a párton belüli, Momentum nevű – jórészt a párttagság alkotta és a Labour vezetője, Jeremy Corbyn mögött felsorakozó – mozgalom hivatalos kezdeményezést nyújtott be Tom Watsonnak, a párt második emberének, Corbyn helyettesének eltávolítására. A kezdeményezés hivatalos célja Watson pozíciójának, vagyis a párt vezető-helyettesi tisztségének megszüntetése volt.

A Munkáspárt országos végrehajtó tanácsa (NEC) szavazott is az indítványról, de nem volt meg az elfogadáshoz szükséges kétharmados többség.

Az ügyről a kongresszus plénumán is szavaztak volna, de Corbyn kérésére a NEC szombaton levette a kezdeményezést a napirendről.

Corbyn és Watson között régóta jól érzékelhető a nézeteltérés a Brexit kérdésében, amely a Munkáspárt egészét is jelentős mértékben megosztja.

Watson egyértelmű álláspontja az, hogy az uniós tagságról újabb népszavazást kell kiírni, és a pártnak feltételek nélkül a bennmaradás mellett kell kampányolnia.



Az újabb referendumtól Corbyn sem zárkózik el, de nem ezt tekinti elsődleges céljának, hanem az előrehozott választások kiírását, és azt, hogy kormányra kerülése esetén a Munkáspárt teljesen új megállapodást dolgozzon ki az Európai Unióval a Brexit feltételrendszeréről.Corbyn szerint az új Brexit-megállapodást kellene népszavazásra bocsátani.A Munkáspárt vezetője a The Guardian című baloldali brit napilapban e héten megjelent írásában leszögezte: az új megállapodásról szóló népszavazás szavazólapján szerepelne az a választási lehetőség is, hogy az Egyesült Királyság maradjon Európai Unió tagja.Corbyn azonban egyenes utalást tett arra, hogy az újabb népszavazás kampányában ő semleges álláspontot képviselne az EU-tagság ügyében. “Ígéretet teszek arra, hogy bármilyen döntést hoz a nép, munkáspárti miniszterelnökként azt végrehajtom” – fogalmazott cikkében a Labour vezetője, nem említve, hogy személyesen milyen népszavazási eredmény érdekében kampányolna.Corbyn ugyanakkor bírálta a harmadik legnagyobb országos ellenzéki párt, a Liberális Demokraták álláspontját, amely szerint a parlamentnek további népszavazás nélkül vissza kell vonnia a kilépésről hozott döntést.Ezt a célkitűzést a Liberális Demokraták küldöttei a párt múlt heti éves kongresszusán megszavazták, a Munkáspárt vezetőjének írása szerint azonban nem lenne demokratikus az egyszer már kifejezésre juttatott többségi választói akarat felülbírálása újabb népszavazás nélkül.A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott referendumon a választók szűk, 51,89 százalékos többsége arra voksolt, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az EU-ból.A kérdésben a Munkáspárt tagsága is megosztott.A The Guardian forrásai szerint a Labour-kongresszuson számos küldött – köztük a párt árnyékkormányának több magas rangú tagja – megpróbál szavazást kieszközölni arról, hogy a Munkáspárt Tom Watson álláspontját fogadja el, és egyértelműen, bármiféle új Brexit-megállapodástól függetlenül kötelezze el magát arra, hogy a továbbiakban a brit EU-tagság fenntartása mellett fog kampányolni.(MTI)