Brexit – Barnier: nehéz és aprólékos tárgyalások várhatók a kereskedelmet érintő kérdésekben

Az Európai Unió és Nagy-Britannia kereskedelmi kapcsolatairól szóló tárgyalások nehéznek és aprólékosnak ígérkeznek, az unió nem fogja engedni, hogy London tisztességtelen versenyelőnyt szerezzen – jelentette ki az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója kedden Lisszabonban.

Michel Barnier a Web Summit nemzetközi technológiai konferencián mondott beszédet a brit kilépés utáni Európa jövőjéről, és emlékeztetett arra, hogy az uniós és brit tárgyalók által elért, majd pedig a tagországok vezetői által október végén elfogadott, a brit EU-tagság rendezett megszűnését (Brexit) biztosító megállapodás ambiciózus szabadkereskedelmi egyezményt vázol fel a jövőre nézve, zérókulcsos vámokkal és kvóták nélkül, egyenlő versenyfeltételekkel.

Az Egyesült Királyságnak azonban nem szabad azt gondolnia, hogy mindez elegendő a jövőbeli partnerséghez. Az EU-nak szilárd garanciákra lesz szüksége az egyenlő versenyfeltételek biztosításához – emelte ki a francia politikus.

Szavai szerint, ha a brit parlament is ratifikálja is a kilépési megállapodást, az még messze nem jelenti a folyamat végét. Az uniónak teljesen új viszonyrendszert és együttműködést kell kialakítania Londonnal. Az erre fordítható idő ugyanakkor nagyon rövid – figyelmeztetett Michel Barnier.

Az Európai Bizottság tárgyalói készen állnak a tárgyalásokra, amelyek legalább olyan nehéznek ígérkeznek, mint a Brexit előkészítését szolgáló, éveken át tartó megbeszélések. Előbb azonban a brit parlament illetékeseinek kell ratifikálták a megállapodást – tette hozzá.

Noha – mint mondta – ez idáig senkinek sem sikerült elmagyaráznia számára a Brexit “hozzáadott értékeit”, az uniós főtárgyaló reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Királyság választói a december 12-re kiírt előrehozott parlamenti választáson a már korábban választott út megtartása mellett döntenek.

A Brexit nem pusztán az unió és az Egyesült Királyság szétválásáról szól. Számos következményét alábecsülik, az ugyanis komoly nehézségekkel, átláthatatlan fejleményekkel járhat. A megállapodás viszont biztonságot jelenthet mindkét fél számára – mondta. Kiemelte azonban, a Brexit bizonytalanságot jelent Írországnak, de a tárgyalók az Írország és Észak-Írország különleges problémáira is közös megoldást találtak. Az egész régiónak békére és stabilitásra van szüksége – tette hozzá.

“Óvatosnak kell lennünk, fel kell készülnünk a legnehezebb forgatókönyvre is. A Brexit mindkért fél számára vesztes történet, de törekedni kell a barátság, az együttműködés és a közös célok megóvására” – fogalmazott Barnier.

Nagy-Britanniában december 12-én előrehozott parlamenti választást tartanak. A 2016-os Brexit-referendum óta már másodszor szólítják urnához a választókat, miután a kilépés dátumát háromszor is el kellett halasztani.(MTI)