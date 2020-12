Brexit – Barnier: még lehetséges a megállapodás az Egyesült Királysággal

Továbbra is lehetséges az Európai Unió és az Egyesült Királyság kereskedelmi megállapodásának idei, határidő előtti elfogadása – jelentette ki Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója hétfőn a tagállamok uniós nagykövetei előtt, mielőtt megkezdődött az Európai Unió és a szigetország jövőbeli kapcsolatáról zajló tárgyalások e heti fordulója.

A brit kormány és az Európai Bizottság vasárnap közös közleményben tudatta, hogy a korábbi bejelentésekkel ellentétben, folytatódnak a tárgyalások, ezen a héten Brüsszelben.

Michel Barnier a nagyköveti értekezleten azt mondta, a leghevesebb vita London és az EU között az egyenlő versenyfeltételek és a halászat szabályozásának kérdéséről folyik.

“Még csak kilenc hónapja folytatunk tárgyalásokat a jövőbeli kapcsolatrendszerről, a korábbi megállapodáshoz Londonnal öt évre volt szükségünk. Minden további esélyt meg kell adunk a megállapodásnak” – fogalmazott.

Kiemelte: az unió két feltétele még mindig nem teljesült egy jó és kiegyensúlyozott megállapodáshoz. Szabad és tisztességes, méltányos és nyílt verseny a kereskedelem terén olyan megállapodást igényel, amely garantálja a piacokhoz és a halászati vizekhez való kölcsönös hozzáférést. Ezeken a pontokon mindezidáig nem találtunk megfelelő egyensúly Londonnal – indokolta a munka folytatásának fontosságát Barnier.

“A következő napok fontosak, ha azt akarjuk, hogy a britek és az EU között létrejöjjön, és január 1-jén életbe lépjen a kereskedelmi megállapodás. Felelősségünk, hogy minden esélyt megadjuk a megállapodás sikerének” – tette hozzá.



Vasárnap, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Boris Johnson brit miniszerelnök telefonos egyeztetésük után közös közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmazott: “a több mint egy éve tartó tárgyalássorozat okozta kimerültség, az eredmény nélkül lejárt új és még újabb határidők ellenére úgy gondoljuk: jelenleg az a felelősségteljes megoldás, ha megtesszük a még szükséges lépéseket”.A két vezető arra utasította a tárgyalóküldöttségeket, hogy folytassák a tárgyalásokat, és igyekezzenek feltérképezni, hogy még ebben a késői időszakban is elérhető-e a megállapodás.Von der Leyen és Johnson szerda este személyesen tárgyalt Brüsszelben a megállapodás elérését hátráltató vitás kérdésekről, és akkor is a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszerről szóló tárgyalások folytatásáról állapodtak meg.Az Egyesült Királyság január 31-én kilépett az Európai Unióból. Távozásának napján december 31-ig tartó – vagyis nem egészen három hét múlva lejáró – átmeneti időszak kezdődött azzal a céllal, hogy legyen idő a megállapodásra a majdani kétoldalú viszonyrendszer feltételeiről, mindenekelőtt egy szabadkereskedelmi egyezményről.Az eddigi tárgyalási fordulókon azonban nem sikerült megállapodást elérni. A leghevesebb vita London és az EU között az egyenlő versenyfeltételek és a halászat szabályozásának kérdéséről folyik.Ha a következő napokban sikerülne megállapodásra jutni, az egyezményt az Európai Parlamentnek és a brit törvényhozásnak is ratifikálnia kellene még az év vége előtt, hogy a szerződés az átmeneti időszak végének pillanatában, január 1-jén életbe léphessen.(MTI)