Brexit – Bank of England: a brit bankrendszer elviselné a rendezetlen kilépést

A Bank of England csütörtökön ismertetett legújabb pénzügyi stabilitási jelentése szerint a brit bankrendszer elviselné, ha Nagy-Britannia rendezetlen körülmények között, megállapodás nélkül lépne ki az Európai Unióból.

A brit jegybank felidézi a legutóbbi stressztesztjében alkalmazott szimulációs forgatókönyvet, amelyben az szerepel, hogy a brit hazai össztermék (GDP) 4,7 százalékkal zuhan, a munkanélküliségi ráta 9,5 százalékra emelkedik, a lakóingatlan-árak 33 százalékkal, az üzleti ingatlanoké 40 százalékkal esik, és a brit befektetési eszközök kereslete hirtelen elapad.

A szimulációs modellben szerepel az is, hogy a világgazdasági szintű GDP-érték vásárlóerő-paritáson mérve 2,4 százalékkal, a kínai hazai össztermék 1,2 százalékkal esik vissza a stresszhelyzeti forgatókönyv első évében.

Ebben a környezetben a font árfolyamindexe 27 százalékkal zuhan, miközben a jegybanki alapkamat 4 százalékra emelkedik a jelenlegi, 0,75 százalékról.

A Bank of England új pénzügyi stabilitási jelentése szerint a brit bankrendszer egy ilyen súlyos piaci felfordulást is képes lenne elviselni.



A kimutatás szerint ugyanis rendszerszinten több mint ezermilliárd font (362 ezer milliárd forint) magas minőségű likvid eszközállomány áll a bankok rendelkezésére, és ebből hosszú hónapokig fedezni tudnák lejáró kötelezettségeiket anélkül, hogy nagybani bankközi finanszírozáshoz vagy külföldi devizapiaci forrásokhoz kellene hozzáférniük.A jegybanki jelentés szerint a brit bankrendszer még azt a gazdasági sokkot is képes lenne elviselni, ha a rendezetlen Brexit legrosszabb stresszhelyzeti forgatókönyvével egy időben a fenyegető protekcionista intézkedések miatt a világgazdasági növekedés hirtelen lassulásnak indul.A Bank of England megállapítja ugyanakkor azt is, hogy a megállapodás nélküli kilépés érzékelhető valószínűsége az év eleje óta nőtt, és fennáll az érdemi kockázata annak, hogy a brit gazdaságban egy ilyen Brexit-forgatókönyv felfordulást okoz.A tanulmány szerint azokon a piacokon, amelyek különösen függnek a külföldi befektetésektől – például a kereskedelmi hasznosítású ingatlanok piaca -, a Nagy-Britanniába áramló befektetési tőke értéke az idei első negyedében messze elmaradt a korábbi évek szintjétől.A brit üzleti ingatlanpiacra 2019 első három hónapjában 38 százalékkal kevesebb bruttó külföldi tőkebefektetés érkezett a 2018-ban mért átlagos negyedéves tőkebeáramlási értéknél, és a befektetési érték visszaesését a kereskedelemi ingatlanok átlagosan 0,7 százalékos árcsökkenése kísérte – áll a Bank of England csütörtöki jelentésében.A Brexit körüli bizonytalanságok a brit reálgazdaság egészében is már jelentősen terhelik a beruházási aktivitást.Mark Carney, a Bank of England kormányzója egy londoni üzleti rendezvényen nemrégiben azt mondta: a Brexitről döntő, 2016-ban tartott népszavazás óta nem nőtt, sőt az elmúlt egy évben 3,7 százalékkal visszaesett a brit gazdaságban végrehajtott üzleti beruházások értéke.Carney szerint a brit gazdaság beruházási szempontból drámaian alulteljesítő történelmi és térségi összehasonlításban egyaránt.A brit üzleti szervezetek előrejelzései szerint ez az idén sem lesz másképp.A Brit Kereskedelmi Kamarák szövetségének legújabb prognózisa szerint a brit üzleti szektorban végrehajtott beruházások értéke az idei év egészében 1,3 százalékkal csökken.Ez jelentősen rontott becslés, a kamarai szervezet előző előrejelzése ugyanis az üzleti beruházások idei értékének 1 százalékos visszaesését valószínűsítette.(MTI)