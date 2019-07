Brexit – A német államfő Németország támogatásáról biztosította az ír elnököt

Frank-Walter Steinmeier német szövetségi államfő Németország támogatásáról biztosította az Egyesült Királyság uniós kiválásával kapcsolatban szerdán Berlinben Michael D. Higgins ír elnököt.

“Bízhat a szolidaritásunkban. Ne legyenek kétségei a német álláspontot illetően” – fogalmazott a német elnök, amikor fogadta az ír államfőt.

Az Egyesült Királyság kiválása az uniós tagállamok közül Írországot érinti gazdaságilag és politikailag is a legérzékenyebben. Írország exportcikkeinek jelentős hányadát az Egyesült Királyságban értékesíti, és a többi uniós tagállamba irányuló export szállítása is Nagy-Britannián keresztül a legkézenfekvőbb. Emellett az Ír Köztársaság és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország ma szabadon átjárható határa a brit kilépést követően az Európai Unió külső határa lesz. A határ átjárhatósága az észak-írországi fegyveres konfliktust lezáró megállapodásnak is sarokköve, és a mai napig nem világos, hogy hogyan lesz ez megőrizhető, ha a britek kilépnek az EU-ból.



“Erre európai problémaként kell tekintenünk, és a mi a jövőben is így fogunk tenni” – hangsúlyozta Steinmeier, aki egyúttal a megállapodás nélküli kilépés veszélyeire figyelmeztette a brit politikusokat.“Azok, akik titokban ezzel a lépéssel rokonszenveznek, figyelmen kívül hagyják, hogy ez milyen gazdasági és politikai következményekkel járna” – óvott a német államfő. Steinmeier egyúttal leszögezte: semmi esély sincs a kilépésről tavaly novemberben kötött megállapodás újratárgyalására. Ezt a dokumentumot a brit parlament háromszor is elutasította.Michael D. Higgins megköszönte a német elnöknek, hogy Berlin a továbbiakban is kész támogatni Dublint a Brexit-folyamat során.Az ír elnök három napot tölt Németországban. Angela Merkel kancellárral és Wolfgang Schäublével, a szövetségi parlament alsóházának elnökével is találkozik, ellátogat Lipcsébe, Würzburgba és Frankfurtba is.(MTI)