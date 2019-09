Brexit – A londoni lengyel nagykövet hazatérésre biztatja a lengyeleket

Hazatérésre biztatja az Egyesült Királyságban élő lengyel állampolgárokat Lengyelország londoni nagykövete. Arkady Rzegocki szerdán ismertetett felhívása szerint eddig nagyon kevés lengyel kért tartós letelepedési engedélyt, és ez gondokat okozhat a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után.

Rzegocki 800 ezer felnőtt lengyel állampolgárnak írt levelet, amelyben azt javasolja, hogy “komolyan vegyék fontolóra” a hazatérést az Egyesült Királyságból.

A nagykövet hangsúlyozza a levélben, hogy Lengyelországban folyamatosan javul az életszínvonal, és ez “nagyon jó alkalmat kínál” a hazaköltözésre.

Arkady Rzegocki szerdán a BBC rádiónak nyilatkozva kijelentette: a lengyel hazai össztermék (GDP) 28 éve folyamatosan növekszik, a lengyelországi életstílus is más, mint akár öt vagy tíz évvel ezelőtt.

Rzegocki kitért arra is, hogy az Egyesült Királyságban élő összesen több mint egymillió lengyel közül eddig alig 27 százalék folyamodott tartós brit letelepedési engedélyért. A nagykövet szerint ez a “rémisztően alacsony arány” arra utal, hogy lengyel állampolgárok ezrei szembesülhetnek komplikációkkal jogi státusuk rendezetlensége miatt a Brexit után.



Arkady Rzegocki elmondta, hogy a nagykövetség problémákról kap bejelentéseket olyan lengyel állampolgároktól is, akik már tíz éve vagy még régebben élnek az Egyesült Királyságban.A nagykövet kiemelte azt is, hogy a lengyel állampolgárok között meglehetősen magas, 42 százalék azoknak az aránya, akik egyelőre csak előzetes letelepedett státust kaptak a brit hatóságoktól.A brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU-polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen az Egyesült Királyságban laknak, a brit EU-tagság megszűnése után is maradhatnak az országban, és érvényben maradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett jogi státusért – vagyis meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz.A tárca a múlt héten tette közzé legfrissebb összesítését, amely szerint ezt augusztus végéig csaknem 1,34 millióan tették meg, és a letelepedett státusért folyamodók száma azóta átlépte a 1,5 milliót.Becslések szerint 3,2 millió külföldi EU-állampolgár él az Egyesült Királyságban.Az augusztus 31-i állapotot mutató lista élén a lengyelek állnak 240 300 folyamodvánnyal, őket a román állampolgárok követik 187 600 letelepedési kérvénnyel.A brit belügyminisztérium adatai szerint az Egyesült Királyságban élő magyarok közül a múlt hónap végéig 39 700-an kértek tartós letelepedési engedélyt.A tárca szerint az eddig feldolgozott folyamodványok beterjesztőinek 62 százaléka végleges, 37 százalékuk előzetes letelepedett státust kapott.Ez utóbbit azok a kérelmezők kaphatják, akik a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen az Egyesült Királyságban, de ők is megvárhatják az öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik eddig megszerzett jogosultságaik.Az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgároknak a jelenlegi szabályozás alapján legalább 2020. december 31-éig van idejük tartós letelepedésük engedélyeztetésére. A brit belügyminisztérium rendre hangsúlyozza, hogy ez a határidő mindenképpen érvényben marad, akár lesz megállapodás London és az EU között a Brexit feltételeiről, akár nem.(MTI)