Brexit – A brit kormányfő kompromisszumra szólította fel Macront és Merkelt

A brit kormányfő kompromisszumra szólította fel Emmanuel Macron francia államfőt és Angela Merkel német kancellárt hétfőn. Párizsi és berlini látogatása előtt Boris Johnson figyelmeztette a két politikust, hogy ha szükséges, az Egyesült Királyság kész megállapodás nélkül távozni az Európai Unióból október 31-én.

A brit miniszterelnök újságíróknak azt mondta, “barátaink és partnereink a Csatorna túloldalán parányi ellenállást mutatnak álláspontjuk megváltoztatásában”. Ennek ellenére hozzátette, bízik abban, hogy végül változtatnak véleményükön. Boris Johnson ezzel a brit európai uniós tagság megszűnéséről szóló megállapodásra utalt, amelyet a londoni kormány szeretne újratárgyalni, törölve belőle az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldást. Az Európai Unió viszont többször is közölte, hogy nincs mód az előző, Theresa May vezette kormány által elért megállapodás újranyitására.

Arra a kérdésre, hogy mit remél berlini és párizsi látogatásától, Boris Johnson azt válaszolta, reméli, hogy partnerei hajlanak a megállapodásra. “Látták, hogy a brit parlament háromszor is elutasította a kilépési megállapodást, a tartalékmegoldás egyszerűen működésképtelen, nem demokratikus” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy megállapodást akar, és készek együttműködni partnereikkel. Hozzáfűzte azonban: ahhoz, hogy az Egyesült Királyság számára kedvező megállapodás szülessen, késznek kell lenni akár a megállapodás nélküli kilépésre is.



A brit kormányfő a hét végén kezdődő G7-csúcstalálkozó előtt látogat el a francia elnökhöz és a német kancellárhoz. Egyes szakértők szerint a franciaországi csúcsértekezleten eldőlhet, hogy valóban megállapodás nélküli Brexitre kell-e számítani október utolsó napján.A július vége óta hivatalban lévő Boris Johnson többször is kijelentette, hogy készen áll megállapodás nélkül is kivezetni az Egyesült Királyságot az EU-ból, noha az ellenzék szerint erre nincs felhatalmazása, és egy vasárnap nyilvánosságra került kormányzati jelentésből is az derült ki, hogy a rendezetlen Brexit súlyos fennakadásokat és nehézségeket okozhat. A parlamenti ellenzék legfőbb erejét adó Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn bizalmatlansági indítvány benyújtását helyezte kilátásba, és előrehozott választásokat tart szükségesnek a megállapodás nélküli kilépés megakadályozására.(MTI)