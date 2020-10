Boltos világ: pedig több pénzt hagysz a pénztárban

A drágulás rágcsálja a legtöbbet pénztárcánkból az élelmiszeres boltokban. Egyébként pedig nem olyan rossz dolog mutatóban a nulla környékén tanyázni növekedésben manapság, amikor mások lefelé potyognak a járványosban. Az iparcikkes boltok egy része nagy bajban van: ruha, könyv, játék, sokan be fognak zárni. És nem pusztán a turisták elmaradása húzza le a nulla alá a boltos mutatót, annak hatása kisebb, mint vélik.

Egyre több iparcikkes boltos panaszkodik, hogy hiába a nulla növekedési mutató környéki boltos átlag a statisztikában, ő bizony mínuszban totyog már március második fele óta. És a járványos kilátásokat nézve csak a várható forgalomkiesést és veszteséget tudja számolgatni, a hónapról-hónapra halmozódó mínuszokat. Lesik az újabb támaszt, bár a hiteltörlesztési moratórium nekik is jól jön. De ez most már kevés. A boltos pedig mibe is ruházhat be, hiszen például ha a hagyományos kisboltja hátrányban van a nagyáruházzal szemben, akkor a menekülési útvonalnak kikiáltott weben is abban lesz. A boltszám statisztika így nagyot fog esni.

Több a kasszapénz, de nagyokat harap belőle a drágulás

Több pénzt tolunk a boltba a járványos válság ellenére, mint korábban. Csak éppen az árban a drágulás is benne van. A növekedési mutatóból pedig a kieső vásárlóerő mellett ez faragja a legtöbbet.

Az elemzők egy része a fejét fogta, amikor kiderült, hogy augusztusban 1,2%-kal csökkent a boltos világ mutatója augusztusban, az előző évihez képest (a kiigazítatlan volumenindex, tehát naptár- és szezonális hatásokkal nem tisztogatott, pusztán az árváltozásokat kiszűrő, így mennyiséginek is nevezhető mutató alapján). Igaz, inkább az egy százalék környéki növekedést lehetett várni az előzetesen a heti monitorban kitolt hóközi részadatok alapján.

Ráadásul a júniusi 0,8%-os egyébként sovány növekedés júniusra a felére, 0,4%-ra olvadt, és utána jött az augusztusi 1,2%-is csökkenés.

Az okok összetettek, nem pusztán a külföldiek elmaradása, vagy éppen a háziasszonyok óvatossága mellett. A nulla környékén tanyázni pedig növekedési mutatóban akkor, amikor – sajnálatos módon – a gazdaság meghatározó területei csúsznak lefelé, nem is olyan lesújtó eredmény. Még az augusztusi 1,2%-os lemorzsolódás sem, bár lehetne jobb is. Igaz, nem annak a boltosnak, aki a mínuszait tudja csak számolgatni.

De hát a kasszában hagyott pénzt nézve egy inflációnyival többet hagytunk a boltokban eddig. Brutálisat ugrottak az élelmiszerárak és a gyenge forint is felfelé nyomta az árakat:

július augusztus január-augusztus 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020/2019 1.065 1.104 1.073 1.094 7.817 8.096 +3,6% KSH, bolti kiskereskedelem, folyó ár

Csak élelmiszeres boltba ne kellene menni

Pedig oda járogatunk a legtöbbet. Fő a fejük a háziasszonyoknak a mindennapos bevásárlásokban is.

És augusztusban 0,2%-kal elmaradt ez előző évitől a hazacipelt étekféleség súlya (kilóban, literben, darabban, tehát a volumene, az árváltozás hatása nélkül) az előző évitől, de hát a kora tavaszi spájzolást (februárban 11%, márciusban 13% volt a volumen megugrás) követően egyik hónapban lefelé, másikban felfelé mozgott a mutató.

És az első nyolc hónapban hiába hagytunk 10%-kal több forintot az élelmiszeres boltokban, a hazacipelt árumennyiség ehhez képest csak 3,7%-kal nőtt az időszak egészét nézve:

július augusztus január-augusztus 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020/2019 481 1.104 494 1.094 3.565 3.925 +10% KSH, bolti élelmiszeres kiskereskedelem, folyó ár

Turistáskodás boltos mérlege: ez csak egy része a buktának, és azt is kell számolni, hogy hát te is költöttél odaát

Hiányzik persze a növekedés, és a külföldi turisták költekezése is. De hát mi is költöttünk külföldön, most a járványos időkben persze nem, de végül csak az egyenleg a mérlegmozgató. 2019-ben 744 milliárd forintot költöttek a magyar boltokban az idelátogató turisták. És ezt a pénzt nyilván nagyobb részt a körükben kedvelt, egyébként kiemelt idegenforgalmi térségekben és főleg a nyári időszakban költötték el.

Igen ám, de mi is költekeztünk korábban külföldön. 2019-ben el is költöttünk 380 milliárd forintot. Így az ide-oda menő turistáskodás boltos mérlege 364 milliárd forint volt, ennyivel többet vásárolgattak nálunk. Ezt is számolva a 2019-es 12.270 milliárdos boltos költekezés 3%-a hiányozhat.

Persze, minden fillér hiányzik: de mutatóban a nulla is jól jöhet

Az első három negyedév mérlege nulla körül várható, azzal, hogy ha csak tizedekkel is, de júniustól szeptemberig olvadozott a növekedés csekélyke üteme:

2020 I. negyedév I. negyedév július augusztus szeptember* folyóár 2.947 2.952 1.104 1.094 984* változás +4,4% -10,2% +0,4% -1,2% +1 – -1%* KSH, érték: milliárd forint, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, szeptember: becslés a szeptember 1-18 közötti online kasszaadat alapján, amiben a web és az árváltozás nincs benne,

És hogy a boltos világ azért jobban áll a bajok közepette

A GDP 5-6%-kal csökkenhet 2020-ban a kormány és az MNB előrejelzése szerint. Hát ehhez képest a nulla környékén tanyázó boltos világ még mindig felfelé rángatja a GDP-t, nem engedi mélyebbre zuhanni.

2019 2020 I. negyedév II. negyedév első félév I. negyedév II. negyedév első félév GDP +5,3% +4,9% +5,1% +2,2% -13,6% -6,1% háztartások fogyasztási kiadása +6,5% +4,7% 5,6% +6,9% -8,6% -1,1% ezen belül a boltos világ +6,7% +5,5% +6% +7,5% -4,1% +1,3% KSH, érték: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest

