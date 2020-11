Boltos világ: kitúrják a férfiak a nőket a pult mögül?

A boltos világban a harmadik negyedévben emelkedett a foglalkoztatottak száma, az elmúlt évek létszámhiányának a nagyja elolvadt. Maradtak viszont a részmunkaidősök. A többségében nőket foglalkoztató boltos világ többségében a hölgyeké a foglalkoztatási arányokat tekintve, de a harmadik negyedévi létszám növekedését a férfiak körében hozta a statisztika.

A boltos világ foglalkoztatása a piacihoz hasonló hullámokat követett. Így a létszám is nagyot esett a második negyedévben, összesen 23 ezer fővel kevesebben ügyködtek a boltokban az első negyedévhez képest, de a harmadik negyedévre visszaugrott a foglalkoztatottak száma az első negyedévi szint közelébe, a 2019-es átlagot pedig túl is lépte.

Egyébként 2020 második negyedévében a boltos piac 4%-ot esett (az áprilisi mélypont 11%-os piacvesztés volt), majd az ezt követő hónapokban kikapaszkodott a gödör szélére és megközelítette az előző évi szintet. Ehhez igazodott a foglalkoztatás is.

Létszámhiány: pipa

A korábbi években a boltos világ is létszámhiánnyal küszködött, ezt 10 ezer fős nagyságrendre lehetett becsülni. A boltos álláshirdetések ugyanakkor azt jelzik, hogy sokkal kisebb a munkaerőhiány a boltos világban. Mozgás persze van, de úgy tűnik, hogy a vendéglátóhelyekről, szállodákból, különféle szolgáltatóhelyekről kényszerű okok miatt távozni kényszerült alkalmazottak sok üres álláshelyet betöltöttek a boltos világban is. Az álláshirdetések boltos is lesoványodtak.

És hogy miért is elég mostanság a korábbi időszakok munkaereje a boltban, amikor korábban munkaerőhiány volt, arra keserű válasz adható: sok bolt bezárásra kényszerült, főleg az iparcikkesek körében, ahol ráadásul még mindig jelentős a piacvesztés, így a nyitva tartó boltokban sem kell annyi eladó, mint korábban. A 19 órás bezárás is csökkentette a munkaerőigényt (ez nyilván azt jelenti az élelmiszeres boltokban, drogériákban, ahol nem esett a piac, hogy keresnek ugyan kisebb számban manapság is eladót, de így még kevesebbre van szükség).

Végül a következő foglalkoztatási kép rajzolódik ki a kereskedelemben 2020 első három negyedévében:

2017 2018 2019 2020 I. negyedév II. negyedév III. negyedév foglalkoztatott 368 361 355 362 339 358 foglalkoztatottakból alkalmazott 319 315 309 308 285 303 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, korábbi időszak: éves adatsor

Nem szabadultak meg a részmunkaidősöktől a boltok

A koronavírus járvány okozta válság rányomta bélyegét a foglalkoztatásra is. A változások egyik iránya az volt, hogy nőtt a részmunkaidős foglalkoztatás az előző évekhez képest.

A harmadik negyedévben ugyan zsugorodott a részmunkaidősök száma, de így is nagyobb az arányuk a korábbi évekénél:

2017 2018 2019 2020 I. negyedév II. negyedév III. negyedév alkalmazott 319 315 309 308 285 303 ezen belül részmunkaidős 27 28 26 38 36 32 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, korábbi időszak: éves adatsor

Kitúrják a férfiak a nőket a boltokból?

Egy kicsit igen. A korábbi években 70% volt a női alkalmazottak aránya a boltos világban, ez a nagyságrend ugyan csak csekély mértékben hullámzott, de a puszta létszámadatok némi elmozdulást jeleznek.

Az alkalmazotti körben a nők foglalkoztatottsága a 2019-es átlaghoz képest a második negyedévre 18 ezer fővel csökkent. És ez a harmadik negyedévben alig változott, hiszen csak 2 ezer fővel emelkedett.

Ugyanekkor a boltos férfi alkalmazottak száma 91 ezer főről 6 ezerrel csökkent a második negyedévre, ami azért kisebb a hölgyek foglalkozásvesztésénél. Ezt követően viszont a harmadik negyedévre 16 ezerrel nőtt a boltokban a férfi alkalmazottak száma.

A hölgy alkalmazottak tábora 2019-ben 70,5% volt, hát ez most csak 66,7%. De tegyük hozzá, ebből még bármi lehet:

2017 2018 2019 2020 I. negyedév II. negyedév III. negyedév alkalmazott 319 315 309 308 285 303 ezen belül nők 220 224 218 213 200 202 férfiak 99 91 91 95 85 101 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, korábbi időszak: éves adatsor

A boltos részmunkaidőben is a nők vannak többségben, 2019-ben 21 ezren voltak az 5 ezer férfivel szemben. 2020 harmadik negyedévében 25 ezer nő volt részmunkaidős 7 ezer férfivel szemben, az ő mutatójuk emelkedett nagyobbat. De hát ez a család oldaláról érthető is.

