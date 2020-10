Boltos világ: kifli, szappan, wc papír igen, másból pénztárca zárva

És majd jön a bolt is. Bezárva. A legfrissebb statisztika a szeptember eleji, az iskolakezdés lendületét követően hirtelenjében mínuszba váltott. Élelmiszerboltba, drogériába, gyógyszertárba megyünk, de iparcikkféleségekből egyre kevesebbet veszünk. Még jó, hogy legalább a hitelt nem kell fizetni. És mit ruházzon be a boltos egy kis támogatásért, ha a vásárló behúzta a cipzárt a pénztárcáján?

Szeptember 1-25 között a boltokban az online kasszaadatok alapján 1,3%-kal költöttünk többet. Ebben ugyan a web nincsen benne, de azt is, és a drágulást is hozzákalkulálva ez már mínuszos mérleg.

Pedig még az elmúlt napokban is úgy látszott, a boltos vásárlás kikászálódott a gödörből, nem is lassan, hiszen a márciusi nagy spájzolást követően áprilisban ugyan 10%-ot zuhant, viszont májusban már csak 3%-os visszaesést jelzett a statisztika. És jött a június, a maga 0,8%-os növekedésével, ami a gödör szélét mutatta, de már felülről, még ha nem is távolabbról. Így a válság okozta bajokhoz képest takarosnak is minősíthető az első fél év 1,3%-os boltos növekménye.

De hát ez a 0,8%-os júniusi plusz júliusra már feleződött, lett belőle 0,4%-os növekmény, augusztusra viszont már lecsúszott a boltos világ a gödör széléről, az 1,2%-os visszaesés ezt jelenti. Az első nyolc hónap mérlege azonban még így is 0,8%-nyi többletet takar, ami csekély, de legalább nem lefelé, hanem felfelé mutat még mindig. De hát augusztus után jött a szeptember.

Szeptember: még óvatosabb a vásárló, jobban fogához üti a garast, csúszik is a boltos piac lefelé

A szeptember első felének statisztikája alapján még azzal lehetett számolni, hogy az első őszi hónap nulla körül zár a boltokban, tehát a korábbi évihez hasonló lesz a vásárlások mérlege. Így az első három negyedév mérlege is nulla körül mozoghatott volna, megúszva egy visszaesést.

Nos, most már a heti monitoros statisztika a szeptember 1-25 időszak online kasszaadatai borúsabb mérleget rajzolnak ki. Így a szeptemberi hónap boltos világa is mínusszal zárt a volument, a hazacipelt árumennyiséget nézve, és az első három negyedév mérlegének mutatója is a nulla alá csúszhatott:

2020 I. negyedév II. negyedév július augusztus szeptember* január-szeptember* folyóár 2.947 2.952 1.104 1.094 1.056* 9.153* változás +7,5% -4,1% +0,4% -1,2% -2%* -1 – 0%* KSH, érték: milliárd forint, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, szeptember: becslés a szeptember 1-25 közötti online kasszaadat alapján, web kasszaadat nincs, ez is becsülve

Rövid a bevásárlólista: kifli, szappan, wc papír

Az iparcikkes boltokat – ruha, könyv, játék, de még műszaki cikk is – széles ívben kerülgetik a vásárlók, nagyon óvatosan lépik át a küszöböt és még óvatosabban nyitogatják a pénztárcájukat.

Az információs, híradástechnikai kereskedelem 30%-kal, más iparcikkek eladása 6-16% közötti mértékekben esett az előző év szeptemberéhez képest. A benzinkutaknál 6,4%-kal kevesebbet kellett fizetni szeptemberben.

Az élelmiszerboltoknál figyelembe kell venni a 7-8%-os drágulást is, amikor összehasonlítunk. És még mindig együtt monitorozza a statisztika a vegyes jellegű boltokat, de hát annak nagyobb része élelmiszeres, itt 8,3%-kal több pénz folyt a kasszákba, hasonlóképpen több a gyógyszertárakban is (ami nem feltétlenül csak gyógyszer, hanem például maszk, vagy éppen fertőtlenítőszer is lehet):

2019 2020 2021/2020 élelmiszer vegyes 338 413 +32 iparcikk vegyes 43 együttesen: 381 élelmiszer szakboltok 113 119 +6 gyógyszertárak 41 46 +5 KSH, érték: milliárd forint, folyóáras adatok, 2020 szeptember: 1-25. közötti napok adata alapján teljes hónapra vetítve

És 2020-ban nagyobbat fog esni a boltok száma az eddigi 3-4 ezernél, amennyivel az elmúlt években évről-évre csökkent a boltszám. A jelenlegi kormányzati támogatások a beruházásokra irányulnak, ebből kevesebbet tudnak a boltosok meríteni, bár az MNB hitelporgramjából nagyobbat is hasítottak. Még jó, hogy a hitelmoratórium a boltost és a vásárlót is segíti, a családi kasszát pedig megtámasztják a családtámogatások. Ezért csak kisebbet esik a boltos világ, mint a gazdaság egésze.

(blokkk.com)