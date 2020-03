Boltos vÃ¡sÃ¡r: jÃ³ volt, de most a fakanÃ¡l fogy

Még fakanálból is több fogy. A koronavírus hatások beütöttek a boltokba, a remek 2019 után. Lófrálni, kirakatot nézegetni? Próbafülkébe préselődni? Eddig az okostelefon volt a boltos világ sztárja, de ez például marad is így. A teli stelázsi után pedig jön a ruhásszekrény.

A koronavírus nem csak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem a boltos világot is megrengeti. Előrejelezni lehetetlen, hiszen minden a koronavírus egészségügyi hatásaitól függ.

Ha már megtelt a spájzban a stelázsi, jöhet a ruhásszekrény

De néhány irány már kirajzolódott a boltos világban is. Például:

Különösebb magyarázatot nem igényel, de alaposan megugrik az élelmiszerek vásárlása, sokan és sokat tartalékolnak otthon, hiába a szakmai intelmek, ha pedig már megtelt a spájz, jöhet a ruhásszekrény alja a konzerveknek,

Az élelmiszeres piacot az iskolák, egyetemek bezárása is felfelé tolja, és vendéglőbe se járnak már annyian,

Hasonló a helyzet a tisztítószerek, fertőtlenítőszerek, antibakteriális tisztálkodószerek frontján, mint az élelmiszeres boltokban, csak itt már van az utóbbiakból, amiből hosszú ideje semmi sincs a polcon,

Megugrott a home office és a kapcsolattartás eszköztárába tartozó műszaki cikkek (laptop, mobiltelefon, egyes irodaszerek) forgalma is,

Több fogy egyes konyhai háztartási készülékből, eszközből is, például kenyérsütőből (a sok liszt és élesztő mellé), tepsiből, lábasból, sőt, például fakanálból is, hiszen több sütésre, főzésre is felkészülnek a háziasszonyok,

Miközben élelmiszerre nem sajnálják a pénzt a családok, egyes iparcikkekből már visszaesett a piac,

Hiába jön a tavaszias időjárás, és szokott márciusban, áprilisban meglódulni a szabadidős, sportoláshoz, telekre járáshoz kellő termékek vásárlása, hát ez most nagyon is visszafogottabbnak ígérkezik,

A nézelődős vásárlásoknak annyi, nem lófrálnak olyan sokat a bevásárlóközpontokban a vásárlók,

A próbafülke a kerülgetős helyek közé tartozik, inkább megsaccolják a ruhaméretet a vásárlók,

Rettenetes ütemben növekednének az élelmiszeres webvásárlások, de ennek korlátai vannak, hiszen a házhoz szállítást végző járművek és sofőrök száma nem bővíthető egyik pillanatról a másikra,

Többen választják a webáruházat a különféle iparcikkek vásárlásakor is, de a szállítási, sőt, egyes cikkekből a beszerzési lehetőségek is korlátozottak, hiszen alapanyagok, vagy éppen a termék útját vágta el a koronavírus,

Bomba év volt 2019, de robbanni 2020 fog

A boltos világ az elmúlt években 5-6%-os ütemekben hízott. Persze, a pénztárcák is vastagabbak lettek. De hát volt, amire sokkal többet költöttünk.

Az elmúlt években a leggyorsabban a mobiltelefonok piaca nőtt, közel háromszorosára. A mobilpiac még a híradástechnikai ketyerék vásárlását is lenyomta, nem is kicsit, hiszen a digitalizációs ugrás nyomán a mobiltelo mindent tud már. És többet költöttünk 2019-ben mobilra, mint nagyértékű elektromos háztartási készülékekre.

Nagyot ugrott a bútorok, valamint a nagyértékű háztartási készülékek vásárlása is, futotta rá, aki pedig lakást vett, nyilván beszerzett legalább egy hokedlit. És a fizuemelések mellett a családtámogatások is hoztak pénzt a konyhára. Ezzel is összefügg a barkácspiac megugrása, vagy éppen a lakástextíliák vásárlása.

És nem sajnáltuk a pénzt ruhára sem:

kiemelt boltos cikkek 2015 2019 2019/2015 mobil 60 164 +104 md.ft 2,7-szeres bútor 122 226 +104 md.ft 1,8-szeres mosógép, hűtő, tartós elektromos háztartási gép 84 154 +70 md.ft 1,8-szeres barkács 66 106 +40 md.ft 1,6-szeres ruha 463 706 +243 md.ft 1,5-szeres sportszer, játék 125 188 +63 md.ft 1,5-szeres lakástextília 66 99 +33 md.ft 1,5-szeres KSH, érték: milliárd forint, mosógép, hűtő: más tartós elektromos cikkekkel együtt, ruha: lábbeli nélkül

Hát igen, ez nem meglepetés, a legtöbb pénzt élelmiszerre költjük, a nagy áruterületeket nézve. A használt cikk, a turik világa lefékeződött, gyakorlatilag nem mozdul.

A vásárlások változása a következő hónapokban azért sokban más lesz, mint eddig volt:

kiemelt árucsoportok 2015 2019 2019/2015 élelmiszer 2.380 3.143 +32% ital, kávé (alkoholos és alkoholmentes ital) 654 837 +28% ruházat (ruházat, lábbeli) 650 955 +47% építőanyag (építőanyagok, barkács) 493 724 +47% lakásfelszerelés (bútor, lakástextília, háztartási cikk, elektromos háztartási gép) 493 785 +59% kozmetikum (testápolás) 332 443 33% elektronika (telefon, számítógép, híradástechnika, fotó-optikai készülék) 285 445 +56% szabadidős cikkek (könyv, újság, sportszer, játék) 271 335 +24% óra, ékszer 32 44 +38% használt cikk 32 34 +6% kiskereskedelem összesen 9.016 12.250 +36% KSH, érték: milliárd forint, folyóáras adatok

(blokkk.com)