Boltos vásár: Balatonra költözött az ország

Januárban naponta 3.129 forintot, márciusban 3.452 forintot, áprilisban 3.100 forintot, szeptemberben 3.559 forintot költöttél a boltban naponta, ha egy átlagos vásárló lennél. De a járvány hatása nem csak az áprilisi gödörben jelzett. Földrajzi területenként nézve a boltos vásárlásokat jókora különbségek rajzolódnak ki a statisztikából. És a nyári hónapokban, júliusban, augusztusban az egy főre számolt havi költekezésben a balatoni megyék verték Budapestet.

Számos hír látott napvilágot arról, hogy a járvány miatt sokan lopakodnak ki a nagyvárosokból, főleg Budapestről. Felkapott hely lett a Balaton térsége azért is, mert nem volt tanácsos az Adriára utazgatni, persze volt, aki megtette.

De hát sokan akadtak olyanok, akik a magyar tengert választották, a mit a botos vásárlások statisztikája ia tükröz. Megyénkénti különbségek persze korábban is voltak, de a nyári hónapokban szembetűnő, hogy Somogyban, Zalában és Veszprém megyében az egy főre jutó boltos vásárlások értéke nagyobb volt, mint Budapesten.

Az egy főre jutó boltos vásárlások értéke májusban már túllépte az év eleji hónapokét minden megyében, az áprilisi zuhanást követően. Kivétel Budapest volt, ahol nagyobb volt az elmaradás, de a fővárosban két héttel tovább tartott a boltzár, mint a megyékben.

Az országos átlaghoz képest persze nem csak kiugrás, hanem elmaradás is akadt egyes megyékben. Az egy főre jutó havi vásárlásokat nézve Nógrád és Szabolcsban nyitogatták a legkisebbre a pénztárcákat a nyári hónapokban, a különbség augusztusban 55 ezer forint volt (januárban 59 ezer forint, de akkor a budapestiek pénztárcájából folyt ki a legtöbb pénz):

egy fő/ hó vásárlás január február március április május június július augusztus ezer forint országos 97 98 107 93 102 107 113 112 ezen belül Somogy 77 79 91 82 94 103 129 132 Zala 90 94 102 88 101 109 122 124 Veszprém 81 84 95 84 97 103 121 121 Budapest 121 121 120 84 99 117 120 118 Nógrád 62 65 74 67 74 72 78 77 Szabolcs 62 65 71 63 71 72 76 77 KSH, 2020, egy főre jutó kiskereskedelmi forgalom: ezer forint, népességnyilvántartó adatai alapján, megyei adatok: webáruházakkal együtt,

Januárban és februárban a fővárosiak közel kétszer annyit költekeztek a boltokban az egy főre jutó vásárlások értékét nézve, mint a szabolcsiak, vagy a nógrádiak. Hasonló nagyságrendű különbségek régebben is voltak, elsősorban a bérek eltérései miatt, de a térség gazdasági ereje, a közlekedési viszonyok, vagy az idegenforgalom is számítanak. Budapesten a turizmus is sokat emelt a mérlegen, ami a későbbi hónapokban már elmaradt a járvány miatt.

A boltos statisztika nem válogat, a nyugtaadatokat rögzíti, az egy főre jutó vásárlás értéke pedig a lakosságszám alapján kerekedik ki:

egy fő/hó vásárlás január február március április május június július augusztus ezer forint Budapest 121 121 120 84 99 117 120 118 Pest 99 102 114 98 110 114 117 116 Fejér 87 90 98 84 97 102 109 107 Komárom 85 88 97 85 93 97 103 101 Veszprém 81 84 95 84 97 103 121 121 Győr 102 104 111 91 103 113 119 117 Vas 90 93 100 85 97 101 108 109 Zala 90 94 102 88 101 109 122 124 Baranya 80 82 88 74 84 88 93 94 Somogy 77 79 91 82 94 103 129 132 Tolna 78 80 89 79 86 90 94 93 Borsod 69 72 79 69 77 80 87 86 Heves 80 82 94 94 88 91 99 100 Nógrád 62 65 74 67 74 72 78 77 Hajdú 76 77 84 70 81 85 91 91 Jász 75 77 89 78 86 89 95 94 Szabolcs 62 65 71 63 71 72 76 77 Bács 82 82 92 78 87 91 95 96 Békés 72 73 82 73 80 83 86 85 Csongrád 87 88 96 78 90 100 101 100 KSH, 2020, egy főre jutó kiskereskedelmi forgalom: ezer forint, népességnyilvántartó adatai alapján, megyei adatok: webáruházak nélkül,

(blokkk.com)