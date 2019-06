Boltos vallomások: megy, csak nem mindenkinek

A Spar 2019-ben megelőzi a Coopot. A diszkontok fékezhetnek a szigorúbb plázastop miatt.

A boltos vállalkozásoknak mérlegbeszámolóikat május utolsó napjáig kellett közzétenniük, azoknak, akiknek december 31 volt a pénzügyi fordulónapjuk. Így most annak jártunk utána, hogy ezek alapján mi is történt legfontosabb dolog 2018-ban a boltos világban. Két kérdést jártunk körbe, az egyik a toplisták dobogója, ahol helycsere lesz 2019-ben, a másik pedig a diszkontok világa, ahol némi lassulás lehet. Toplistát csinálni egyébként nagyon nehéz, hiszen számos buktatója van, minél hosszabb, annál inkább. Mi most maradunk a dobogónál.

Keressük a boltos világ növekedését

A statisztika szerint 2018-ban 6,6%-kal nőtt a boltos világ forgalma, ezt emlegetjük a legtöbbször. De ez a mutató a kiigazítatlan, változatlan áras index, tehát mennyiségben – szaknyelven volumenben, magyarra fordítva kilóban, literben, darabban – összegzi a boltok bevételének változását. A pénztárban hagyott pénz – a boltosok árbevétele – viszont ennél több, hiszen volt infláció is, már nem is kevés. Így 2018-ban 11.219 milliárd forint volt a statisztika – és most már az oda beépített online pénztárgép adatok – szerint a boltos kiskereskedelem értéke, ami ezer milliárd forinttal, 10%-kal volt több az egy évvel korábbinál. Ezen belül az élelmiszeres boltok forgalma 5.100 milliárd forint volt, 7,7%-os folyóáras növekedés mellett. Ezt keressük most a boltosok beszámolóiban.

2018-ban feltehetően már nem az online kassza, hanem az online számlarendszer dobot nagyot a piactisztulásban, mint újdonság. (Az online kassza 2015-ben és 2016-ban megtette a magáét, azóta a statisztikában csak tartja a frontokat).

A Spar helyet cserél a Coop lánccal a dobogón, Tesco maradt első

Megszoktuk, egy darabig így is marad, hogy Magyarország legnagyobb áruházlánca a bevételt tekintve a Tesco. Azzal együtt is, hogy már második esztendeje csökken az árbevétele a hivatalos mérlegadatok és sajtóinformációk szerint. Egy sajtóhír szerint a 2019-ben zárult üzleti évben (február végi üzleti fordulónappal) tovább olvadt a bevétele (nettó mérlegértéken számolva), de erről majd két hónap múlva bizonyosodhatunk meg hivatalos magyar adatok alapján. Ebben egyébként nincs semmi különös az üzleti világban, hiszen a Tesco a folyamatos átszervezések lázában ég már huzamosabb ideje, és okosan karcsúsítja hálózatát. Ha nem megy egy bolt például, akkor bezárta, így van ez máshol is (most például autógyárak álltak át négynapos üzemmódra itthon), és csökkenti az áruházaiban a saját értékesítési területeit, legutóbb a Media Markt költözött be egy shop in shop rendszerben. Erre kényszeríti a diszkontok versenye.

Na de a Spar. Eddig ahhoz szoktunk hozzá, hogy a diszkontok hozzák a legnagyobb növekedést az élelmiszerek, napi cikkek piacán. De hát közben szép csendben ott lopakodik a Spar is, aki nem csak a saját boltjait nyomja előre, hanem franchise rendszerét is szépen építgeti.

Számításaink szerint a Spar csoport 2019-ben megelőzi a Coop láncot, de módszertantól, számítási módtól függően állítható az is, hogy 2018-ban sokkal közelebb állt a két lánc egymáshoz, ha megpiszkáljuk az adataikat. A Coop lánc a többi magyar lánccal azonos módon független vállalkozásokat tömörít ügyesen egységes rendszerben. A dolga neki a legnehezebb, hiszen nagy számban van jelen boltjaival a legkisebb településeken. De hát a mérleg az cudar és rideg, csak a számokat mutatja, melyek a Sparnál – nem először – sokkal gyorsabb növekedési ütemet takar és jelentősebb ütemkülönbség várható 2019-ben is:

2017 2018 megjegyzések Coop 604 627 + 4% nagykereskedelemmel együtt Spar 563 618 + 10% franchise boltokkal együtt Forrás: céges sajtóközlemények, érték: milliárd forint, bruttó árbevétel

A hazai láncok – CBA, Coop, Reál – közül eddig csak a Coop szólalt meg, róla tudni, mit könyvelhetett el 2018-ban. A toplistás gyakorlat egyébként az a hazai láncokról, hogy a nagykereskedelmi tevékenységet is belelógatják az adatokba.

Diszkontéknál ég a világ: ezer milliárd felett

Az árbevételt tekintve a három diszkontlánc közül a Lidl a legnagyobb. De hát ő sem december végén zárja üzleti évét, 2017-ben még március, 2018-ban pedig február végén. Ez azt jelenti, hogy a teljes éves beszámolója csak két hónap múlva bukkanhat elő (egyébként az Auchan is váltott, 2018-ban visszaállt a február végi fordulólapról a december végire, a beszámolója így csak egy csonka időszakról ad információt).

Figyelemmel arra, hogy a diszkontok nem tartoznak a szószátyár társaságok közé, a Lidl esetében maradt a becslés. És tekintettel persze arra is, hogy átvett CBA-s boltokat is. Így végül a három diszkontlánc forgalma 2018-ban bruttó – a nyugtákon szereplő – értékben túllépte az ezer milliárd forintot. A napicikkes (hivatalosan FMCG) piac ötödét viszik.

De hát a mérlegadatok a nettó értékeket tartalmazzák, a lényeg viszont most esetünkben a növekedés üteme, ami jóval nagyobb a statisztika átlagánál:

2017 2018 2018/2017 Aldi 170 208 + 22% Lidl* 370 444 + 20% Penny 212 239 + 13% Elektronikus Beszámoló Portál, Aldi, érték milliárd forint, nettó árbevétel, Penny fordulónap: december 31., Lidl: február 28.

2019-ben előre láthatóan fékeződni fog az üzletszaporítási láz, hiszen belépett 2018 közepén a plázastop újabb szigorítása, ami könnyen megnehezítheti a 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi létesítmények kialakítását az építmények, vagy éppen a meglévő boltok átalakításával. Most már minden építési tevékenységhez kell a hatósági hozzájárulás a boltos világban. Ez viszont lassíthatja a diszkontok korábban tervezett hálózatépítését is.

(blokkk.com)