Boltos létszám: 27 ezerrel kevesebben

Ilyen kevesen soha nem dolgoztak a boltokban, mint 2021 első negyedévében. A foglalkoztatottak száma 27 ezer fővel kisebb volt, mint egy évvel korábban. De a 2020-as átlaghoz képest is 20 ezres a leépülés. Boltzárak idején persze nagyot esik a létszám. Egyébként a “kérek tíz deka párizsit – lehet-e két dekával több” féle módi pedig visszaszorulóban, kevesebbel is megy a bolt.

A 2021 első negyedévi 351 ezres boltos foglalkoztatotti létszám minden korábbinál kisebb. Az egy évvel korábbihoz képest 27 ezer, a megelőző negyedévhez képest 16 ezer, az előző évi átlaghoz képest pedig 20 ezer fővel esett a létszám.

2020-ban is kiolvasható volt a foglalkoztatottak statisztikájából, hogy a második negyedévben a boltzár időszakában (március 28-tól május 4-ig a megyékben, 18-ig Pest megyében és a fővárosban volt zárva az iparcikkes boltok zöme) esett a boltos foglalkoztatottak száma (ebben a mutatóban mindenki benne van, aki a boltokban ügyködik, vállalkozó, alkalmazott egyaránt, vállalkozásnagyságtól függetlenül).

Sajnálatos módon 2021-ben is bezárásra kényszerültek az iparcikkes boltok, szélesebb körben is, mint egy évvel korábban, csak éppen a naptárt nézve nagyobb részt nem az első, hanem a második negyedévben (március 8-tól április 7-ig). És hiába lehetett ekkor a korábbi évvel szemben támogatást kapni a munkaerő megtartása érdekében, nagyobbat esett a létszám.

Nem csak a boltzár számított

Nyilván a boltbezárások eleve rákényszerítik a boltos vállalkozásokat a létszám újraszámolására, bárhol is tevékenykedjenek. Meg is próbálják tartani, hiszen számolni kell az újranyitással is. De a bevétel elmaradása azt jelenti, hogy az esetleges támogatások mellett a tartalékokhoz kell hozzányúlni, már akinek van még turkálni valója a leállított kasszákban. Sokaknak nem volt.

Az iparcikkes boltosoknak ráadásul nem csak a bezárásokat kellett megszenvedniük, amelynek vége mindig is bizonytalan volt (a döntéshozók mentségére: a koronavírus járványról egy biztosan állítható, mégpedig az, hogy bizonytalan, kiszámíthatatlan tud lenni), hanem a többi hónapok piacvesztését is. Már korábban rámutattunk arra, hogy a koronavírus járvány korlátozásai során 2020 márciusától 2021 áprilisáig az iparcikkes boltok 600 milliárd forint értékű piacot veszítettek. Ezt nehéz túlélni változatlan létszámmal.

Sok boltos reménykedett a javulásban az újranyitásokat követően, de az iparcikkes boltok forgalma 2020 áprilisától már egyik hónapban sem érte el a járvány előtti szintet. Az év végi felfutás is elmaradt, decemberben is nagy volt a piacvesztés, az elmaradt ajándékvásárlások miatt, pedig ebben sok boltos reménykedett. És 2021 is visszaeséssel indult (az összehasonlítás alapját képező egy évvel korábbi negyedév, 2020 eleje még erős volt).

A boltszámcsökkenésben is tükröződik a foglalkoztatás szintjének csökkenése 2020-ban, többségében iparcikkes boltok álltak le végleg. Feltehetően számos boltos a gyenge év végi ünnepi időszakot követően, 2021 elején húzhatta le a redőnyt, aki pedig nem, annak jött a márciusi boltzár.

A negyedéves foglakoztatási statisztika a járványhullámokat tükrözi pontosan:

2020 2021 éves átlag I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév foglalkoztatott 371 378 360 378 367 351↓ KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő

“Kérek tíz deka párizsit – lehet-e két dekával több” féle módi: felejtős

Az elmúlt éveket nézve is folyamatos a foglalkoztatotti létszám leépülése a boltos világban. Ez összefügg a kereskedelem újabb átalakulásával, a webáruházak, továbbá a korszerű digitális technológiák térhódításával, ilyen például a hagyományos boltokban az önkiszolgáló pénztár.

Változnak a vásárlási szokások is, a családi költekezésben a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó fogyasztás súlya nő, a boltos vásárlásra kevesebb idő marad és kevesebbet is szánnak rá a vásárlók. A “kérek tíz deka párizsit – lehet-e két dekával több” féle módi visszaszorulóban:

2016 2017 2018 2019 2020 foglalkoztatott 391 387 379 374 371 foglalkoztatottakból alkalmazott 314 319 315 309 297 KSH, foglalkoztatottak és ezen belül az alkalmazottak száma, érték: ezer fő, módszertani változás: a gyermekgondozási ellátás igénybe vétele miatt munkájuktól tartósan távol lévők – a 2021 január 1-jétől hatályos uniós jogszabályokkal összhangban – foglalkoztatottaknak minősülnek

(blokkk.com)