Boltos bolt: gyengécske december, kevesebb ajándék

Ezek szerint megfogadtuk a járványügyi intelmeket: összességében kevesebbet vásároltunk decemberben, mint korábban, csökkent a boltokból hazacipelt árumennyiség. Élelmiszerekből hoztuk ugyan a korábbi formát, mennyiségben mérve annyit rámoltunk a hűtőbe és a spájzba, mint régebben, na de ajándékokból már nem. A hagyományos iparcikkes boltok 70 milliárdot veszítettek, amit csak részben pótolt a web, így vagy 30 milliárdnyit visszafogtunk ajándékvásárlásban.

A heti monitoros kasszaadatok alapján a hagyományos boltokban december 1-25 között 2,7%-kal csökkent a vásárlások értéke az előző év azonos időszakához képest, ennyivel kevesebb pénzt hagytunk a pénztárakban. Ez azt is jelenti, hogy mennyiségben (volumenben, darabban, kilóban, literben) mérve, a drágulás miatt még nagyobb a visszaesés, amin csak részben javított valamennyit a decemberi webáruházas piac. Így mindent mérlegre téve összességében mínuszban, az előző évi szint alatt zárt a boltos világ decemberben, nem is kicsit.

Ráadásul már augusztustól hónapról-hónapra visszaesést mutat a boltos világ a volumenadatokat nézve, így még azzal is számolhatunk, hogy az első 11 hónapban kimutatott 0,2%-os együttes növekmény (már ha annak lehet nevezni) a decemberrel együtt már a 100% alá billentette az éves boltos mérleget:

2020 augusztus szeptember október november december* 2020* folyóár 1.094 1043 1.100 1.109 1.255* 12.600_* változás (volumen) -1,2% -1,6% -2,4% -0,3% – 1,5%* -0,5%* KSH, érték: milliárd forint, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, december: becslés heti monitoros online kasszaadat alapján (december 1-25), becsülve a boltokra külön számolható inflációval (2%) és a számítható webáruházi forgalommal (+45%, web kasszaadat nincs), 2020: becslés, előbbiek alapján

Az előző, 2019-es decemberhez képest folyó áron csekély mértékben nőttek a decemberi vásárlások (akkor 1.246 milliárd forint volt a teljes decemberi boltos vásárlás értéke).

Az egész évet nézve az első negyedév mennyiségben (volumenben) még 7,5% többletet hozott, a márciusi spájzolásokkal együtt persze. De áprilisban az akkori kijárási korlátozás közepette 10%-ot esett, májusban viszont már kevesebbet, csak 3%-ot a boltos vásárlás. A június és a július hozta az előző évi szintet (néhány tizedszázaléknyi többlettel), na de utána már mínuszba csúszott a boltos világ.

Élelmiszerekből annyit vettünk, pontosan, mint régebben

Mint egy évvel korábban, decemberben.

A statisztikában hivatalosan a nem szakosodott boltoknak nevezett üzletekben közel 6%-kal, a különféle élelmiszeres szakboltokban (hús, zöldséges, pékárus, de ide tartozik a trafik is), közel 4%-kal több pénzt hagytunk. A nem szakosodott boltok forgalmának döntő része élelmiszer, így ebből kiindulva és a drágulást is hozzászámolva kerekedik ki, hogy a vegyes jellegű, általános (szélesebb választékú) élelmiszeres boltokban mennyiségben mérve ugyanannyit vásároltunk, mint egy évvel korábban. (Az élelmiszer jellegű vegyes boltokban mennyiségben 1-2%-kal még többet is, de a szakboltokban kevesebbet, 2-3%-kal. Az élelmiszer vásárlások háromnegyede az előbbi, negyede pedig az utóbbi boltos körhöz kötődik.)

A napi cikkek körénél maradva a korábban sokat emlegetett gyógyszervásárlás decemberben alig 2%-kal emelkedett (a megelőző hónapokban kétszámjegyű megugrásokat jelzett a monitoros statisztika).

Ajándék: kevesebb, nem is kicsit

A különféle iparcikkekből 15-25% között szóródó mértékekben mutat zuhanásokat a decemberi heti monitoros statisztika, a hagyományos boltos körben (tehát a webáruházak nélkül).

Ha a teljes iparcikkes statisztikából az ott jelzett, de igazából más, döntően napi cikkes jellegű termékköröket (például illatszer, gyógyszer) leszámítjuk, és persze a webet sem nézzük, akkor 2020 utolsó hónapjában a hagyományos iparcikkes boltokban 70 milliárdos esés becsülhető az előzetes heti monitoros adatok alapján a 2019-es év decemberéhez képest. (2019-ben a statisztikában besorolt teljes iparcikk forgalom 514 milliárd forint volt, ebből szedtük le a napi cikk jellegűeket és a webet, és ami maradt, azzal számoltunk tovább).

A hagyományos iparcikkes boltok decemberben mintegy 70 milliárd forintot bukhattak a heti monitoros statisztika alapján. Ennek a kiesésének a felét pótolhatta decemberben a webáruházak megugrása (még azt is figyelembe véve, hogy a webes forgalmi adat ugyan az iparcikkek között van, de az élelmiszeres netes vásárlásokat is tartalmazza).

Az előbbiek alapján kalkulálhatunk úgy, hogy ajándékokra mintegy 30 milliárd forinttal kevesebbet költhettünk decemberben, mint régebben.

És úgy egyébként lefelé húzta rendesen a boltos mérleget az előbbieken túl az üzemanyag vásárlások értékének 13%-os esése is:

