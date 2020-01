Boltos bérrekord: Józsié a bútorboltból

Az országos összevetésben összeállított boltos bérrangsorunkban első alkalommal lépte túl a 300 ezres határt egy bolttípus. Ez a bútorbolt. A boltos bérrangsor állandóan hullámzik, aminek oka van, például a mozgó bérrész változása, vagy az időjárás, de még az áfakulcs és az alapanyag drágulása is számít. Utolsó a zöldséges bolt, a bérolló pedig 114 ezer forint. Ez is rekordszagú, és nagyon tud fájni.

Két eladó beszélget: – Te ma hova mész dolgozni? – Majd meglátom, melyik villamos jön előbb.

A boltos bérrangsor hónapról-hónapra hullámzik, nem véletlenül. Az eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok hó végi borítékjának vastagsága attól is függ, mennyi pénzt hagynak a vásárlók a pénztárban. Van ahol nagyobb, van ahol kisebb a mozgó bérrész súlya, és a forgalom utáni prémiumot fizethetik később is, bár az a mai munkaerőhiányos munkaerőpiacon nem éppen a legvonzóbb bérajánlat.

De hát a boltosnak érdeke, hogy csípkedje magát az eladója, az eladójának pedig, hogy minél több pénzt keressen, a miből-nek pedig a pénztárgép a forrása, így nem is olyan rossz találmány a mozgóbér.

Most éppen a bútorosok vezetik a boltos bérrangsort, a statisztika szerint is szépen nő a forgalmuk. Nyilván nem véletlen, hiszen amellett, hogy vastagabbak a hó végi borítékok úgy általában, pezsgett a lakáspiac is még nem is olyan régen, és a családtámogatásokból feltehetően a hokedlire is lecsíptek valamennyit. Ezt egyébként mondtuk már korábban is, hogy így lesz, most viszont az is kiderült, hogy a bútorbolti eladó is jól járt.

Feljebb csúszott a bérrangsorban a webáruház és a híradástechnikás bolt is, nem véletlenül, hiszen a webpiac növekedése 30-40% között mozgott (leszámítva a Black Friday-os novembert, akkor csak 25%-kal ugrott a piac). A legnagyobb webáruházaknak meg van saját boltjuk is, a legnagyobb webpiac pedig éppen a műszaki cikk.

Feljebb kúszott a korábbi években elfoglalt utolsó helyről a halas bolt. Feltehetően ebben szerepet játszhatott az áfakulcs csökkentése is.

A könyvesboltok nem voltak még a boltos átlag felett, most igen. Náluk is lódult egyet a piac.

Lejjebb csúszott a bérrangsorban a sportszer bolt, ebből az a könnyed következtetés is adódhat, hogy őszi borongós időben kevesebbet mozgunk. És a hőség elmúltával kevesebbet hörpintgetünk is, mert az italbolt sem fizet olyan fényesen.

A ruhás, lábbelis boltoknak ott van versenytársnak a web, a gyorsan pörgő fast fashion, no meg a kínai piac, ezért nehezebben mozognak a bérrangsorban.

Na és a drágulás. A bérrangsor utolsó helyére csúszott a zöldséges bolt, ahol azért volt drágulás a beszerzésben, ami nyilván nem engedte a még nagyobb béremelést (de így is átlag felett tudtak azért emelni, csak éppen az kevés volt egy előrelépéshez a sorban). A pékárusok is bajlódnak a bérekkel, hiszen a húsboltokkal együtt itt is 200 ezer alatt van a havi bruttó átlagkereset.

A ruhás – ázsiai – piac eladóinak a boltos bérrangsor vége felé elfoglalt helye azért azt is jelzi, hogy nekik is lehetnek versenytársaik a ruhás piacon, ráadásul számosan vannak itt külhonról, esetleg távoli földrészről ideszakadt eladóik is. Ők lehet, hogy beérik kevesebbel is.

Ez az olló nagyon fáj

A boltosok legnagyobb munkaerőpiaci gondja az eladók boltról-boltra vándorlása. A vándorbotját sűrűn forgató eladóhad sok fejfájást okoz a boltosoknak, de hát van miből válogatni, főleg egy 114 ezer forintnyi bérolló mellett. Mindössze négy boltcsoport fizet jobban a fizikai dolgozók nemzetgazdasági szinten mért átlagánál, további kettő a boltos átlagnál. És a többi bolt ennél rosszabbul fizeti eladóit:

rangsor bolttípus keresetek 2019 2019/2018 1 bútorbolt 301.014 +14,1% 2 illatszerbolt 291.075 +13,4% 3 autószalon 280.609 +17,9% 4 iparcikk vegyes 274.078 +15,5% nemzetgazdaság 271.081 +12,5% 5 élelmiszer vegyes 261.675 +12% 6 könyvesbolt 254.672 +18% boltos kiskereskedelem 250.433 12,2+% 7 játék 248.930 +9,5% 8 sportszer bolt 246.991 +9,9% 9 cipőbolt 242.216 +12,5% 10 webáruház 241.666 +17,9% 11 benzinkút 241.588 +11,1% 12 híradástechnika 238.281 +14,4% 13 ruhabolt 236.802 +10,6% 14 óra, ékszer bolt 232.612 +13,3% 15 italbolt 230.080 +3,2% 16 trafik 222.883 +10,2% 17 turkáló 212.303 +13,2% 18 virág, állateledel 211.791 +10,6% 19 élelmiszer piac 204.705 +21% 20 halas bolt 203.527 +17,9% 21 húsbolt 199.514 +7,3% 22 pékáru bolt 196.923 +7,1% 23 ruhás piac 191.866 +15,4% 24 zöldséges bolt 187.124 +15,6% KSH, érték: ezer forint, fizikai foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete, teljes munkaidősök, legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, 2019 október

(blokkk.com)