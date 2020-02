Boltos alapszakmák: lesz kettő

Kereskedő és webáruházi technikus, ez az egyik, valamint kereskedelmi értékesítő, a másik. Ez valóban sokkal egyszerűbb lehet a jelenlegi rendszernél. Kérdés persze, hogy mit is fognak tanítani ezekhez.

Van vásárló, aki belép a boltba és rögtön hiányérzete támad: nem köszöntek előre. Ezt persze nem az iskolában kell megtanulni, és nem csak a boltban fordul elő. De hát ma is sok mindent meg kell tanulnia annak, aki boltban akar dolgozni, a boltos munkakörök nagy részénél az iskolában. Úgy tűnik, hogy a 2020 őszén belép új szakképzés rendszere sokkal egyszerűbb lesz a mainál. De hát hogy ez mit is ér, akkor fog majd kiderülni, amikor az új rendszerben elsőként frissen végző nebuló kilép a suliból és belép a boltba.

Dolgozni

Az új szakképzési törvényhez és a felnőttképzésről szóló törvényhez kapcsolódva február 7-én megjelentek a végrehajtási rendeletek is, melyek február 15-én nagyobbrészt hatályba is lépnek.

A változtatások egyik legfontosabb eleme az úgynevezett szakmajegyzék. Ez felsorolja a különféle szakmákat, összesen 174 elsajátítható alapszakmát, 25 ágazatban (a 12/2020. kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról, ez tartalmazza a szakmajegyzéket).

Így aki tanulni és majd dolgozni akar, ezekből válogathat. A menü valóban sokkal rövidebb a mainál, ami nagy rugalmasságot ígér. Persze, az sem mindegy, mit tanítanak majd. És hogyan lehet majd a naponta változó új ismereteket is elsajátítani a későbbiekben, az iskolában megszerzett alapokra építve. Egyébként ezért is ígérkezhet jobbnak az új rendszer, hiszen a kereskedelem is, az értékesítési módszerek is és ami a legfontosabb, a polcra jutó termékek is állandóan változnak, így folyamatosan kell az ismereteket rakosgatni a fejekbe.

Nem maradt ki a boltos sem

Nem kell megijedni, ha valaki boltosnak áll a jövőben, neki is kell majd tanulnia. De hát a boltos szakképzési rendszer is sokkal egyszerűbb lesz. A kereskedelem új, hivatalos szakmajegyzéke ugyanis hivatalosan három tételből áll, de hát az eladótérben ebből csak kettő az igazi.

Az új szakmajegyzék, a nemrégiben módosított OKJ-nek megfelelően, a boltos világban a következő lesz: kereskedelmi értékesítő, (3 év képzési idővel, 2 év érettségivel), továbbá kereskedő és webáruházi technikus (érettségit is ad 5 év képzési idővel, egyébként 2 év érettségivel).

És a hivatalos szakmajegyzékben van még egy, az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus, három szakmairánnyal (általános gyártás, gépjárműgyártás, kereskedelmi logisztika, a tanulmányi idő 5 év alapfokú végzettséggel, 2 év érettségivel). Hát ez csak részben kereskedelem, és nem igazán a boltban.

Az új OKJ-ben a következő rész szakképesítésekben szerepelnek még (ezek a szakmajegyzékben nincsenek benne): bolti előkészítő, 300, vagy 400 óra tanfolyami képzési idővel, és a pénztáros.

Ma ennél több van sokkal

Jelenleg összesen 11 kiskereskedelmi szakképesítés létezik az OKJ-ben, továbbá 10 rész szakképesítés. És egy miniszteri rendelet külön előírja, milyen esetekben kötelező a szakképesítés a boltban. Például a csemegepultban kötelező, de a zöldségesboltban már nem. És ha valaki benzinkutasnak állt, de később csemegepultos szeretne lenni – miért is ne -, akkor ez elég nehézkes, a szakképesítési kötelmeket nézve.

A mainál a kettő+kettő sokkal kevesebb, de hát a vásárló is és a munkát adó boltos is akkor lesz elégedett, ha okos ismeretekkel töltik meg a nebulók fejét. Erről még nincs hír.

