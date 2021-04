Boltok: volt még lejjebb – elestek az élelmiszerboltok is

Ismét 10% közelében a boltos mínusz a kasszaadatok alapján. Elesett az élelmiszeres piac is. Az áprilisi nyitás előtt pedig maguk alá zuhantak a bezárt iparcikkes boltok. A benzint viszont vesszük nagyon, de csak visszatornázzuk a korábbi esést.

A heti monitoros statisztika szerint március 11 és április 9 között 9,4%-kal csökkent az előző évihez képest a hagyományos boltok bevétele az online kasszaadatok alapján (ebben a webáruházak nincsennek benne). És mindez egy olyan időszakhoz képest történt, amikor – 2020-ban – március 18-tól 15 óráig lehettek csak nyitva az iparcikkes boltok, 28-tól pedig be kellett zárniuk. Volt zuhé emiatt már akkor is, most pedig ehhez képest csúszott még lejjebb a boltos világ. Most március 8-tól kellett bezárni, tehát a két boltzár szépen egymásra rakódott a statisztika mutatóiban is. A mínusz irányában.

A statek mutatóját még lejjebb tolja majd a mennyiségi adatban (volumenben) a drágulás, egy 3% körüli léptékkel. A web ugyan húzhatja felfelé a volumen mutatóját (2020 áprilisában a boltzáras hónapban ez többlet 6% volt), de hát így is méretes esés lesz majd a márciusi statisztikában. És az áprilisiban is:

heti monitoros bontás havi bontás üzlettípusok változás TEÁOR (3 jegy) TEÁOR (4 jegy) február 19 március 19 február 26 március 26 március 4 április 2 márc 11 április 9 boltos összesen -10,1% ↓ -7,9% ↓ -3,4% ↓ -9,4% KSH, heti monitor, érték: folyóár, online kasszaadatok, hagyományos boltok (webáruház nélkül), TEÁOR 3 (heti) és 4 számjegyű (havi) bontások összevetésével

A húsvéti nagybevásárlás (2020-ban éppen a mért időszak utáni napokra esett, 2021-ben április első hétvégéjére) nem hozott túl sokat a boltosok konyhájára egyik esztendőben sem, hallgattak a vásárlók a járványügyesek intelmeire, sőt. Ehhez az 5%-os mínuszhoz is hozzáadódik az élelmiszerek drágulása a volumen mutatóban.

A hagyományos iparcikkes boltos kör még mélyebbre zuhant, nem véletlen a sok bezárt üzlet. Egyes áruterületeken kétharmados volt a zuhanás.

A tankolás nagyon ment, de drágultak az üzemanyagok is, így végül annyi történt, hogy a 2020 második negyedévében kiesett 20% körüli üzemanyag vásárlásokat most visszatornázták az autósok. Hiába, ha ingyenes a parkolás:

heti monitoros bontás üzlettípusokkal bővített havi bontás változás TEÁOR (3 jegy) TEÁOR (4 jegy) február 19 március 19 február 26 március 26 március 4 április 2 márc 11 április 9 nem szakosodott vegyes élelmiszer jellegű vegyes, iparcikk jellegű vegyes -3,9% -0,8% +4,9 -5,2% élelmiszer, ital, dohányáru zöldség, gyümölcs, hús-, húskészítmény, hal, kenyér-, pékáru-, édesség-, ital, dohányáru, egyéb élelmiszer -2,4% +1% +6,8% +0,2% üzemanyag üzemanyag +7,7% +17,5% +28% +36,2% egyéb háztartási cikk textil, vasáru, festék, üveg, szőnyeg, fal-, padlóburkoló, villamos háztartási készülék, bútor, világítási eszköz -39,9% +48,8% -56% -62,6% kulturális, szabadidős cikk könyv, újság, papíráru, zene-, videofelvétel, sportszer, játék -28,9% +30,7% -31% -31,3 egyéb, máshova nem sorolt áru ruházat, lábbeli, bőráru, (gyógyszer), gyógyászati termék, illatszer, dísznövény, állateledel, óra-, ékszer, foto-, optika, ajándékozási cikk, műtárgy, használt cikk -25% -24% -24% -22,7% gyógyszer gyógyszer -24,4% -25,1% -22% -24,7% KSH, heti monitor, érték: folyóár, online kasszaadatok, hagyományos boltok (webáruház nélkül), TEÁOR 3 (heti) és 4 számjegyű (havi) bontások összevetésével

