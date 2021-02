Bolti dolgozók: már állóhely sincs

A létszámhiánynak annyi, az élelmiszeres boltok feltöltötték a létszámot, az iparcikkesek pedig zárnak be. A járványkorlátozások miatt is olvadt a munkaerőhiány, a 19 órás zárás legalább egy műszak üzemidőt faraghat le. Tovább esett a foglalkoztatottak száma, a negyedik negyedévben is. Szakmunkásból is kevesebben dolgoznak a boltokban, de ennek a technológiaváltás, a digitalizációs technika az oka. Önkiszolgáló pénztárhoz sem kell szakképzettség, nagy baj is lenne.

A friss foglalkoztatotti statisztikából kitűnik, hogy 2020 negyedik negyedévében is esett a foglalkoztatottak, ezen belül pedig az alkalmazottak száma a boltokban. De hosszabb távon is csökkent a létszám.

A 19 órás zárás egy műszak körüli üzemidőt farag le az érintett boltos körben (elsősorban a napicikkes boltokban, nagy szakáruházakban és a plázákban).

Sok iparcikkes boltos (őket csak a plázákban érintette a 19 órás zárás) megpróbálta kihúzni karácsonyig, a nagyobb ajándékvásárlás reményében, de a vásárlók nagyon óvatosak voltak. A kisebb ajándékvásárlás pedig szertefoszlatta az utolsó reményeket is, folytatódott a boltbezárás, ami még a felkapottabb plázákban is szembetűnő. Ez lefelé nyomta a foglalkoztatás mérlegét.

Az élelmiszer, napicikk boltok sok dolgozott átvettek a bezárásra kényszerült vendéglátásból, szállodákból, ráadásul a korábban gyakori külföldi munkavállalás is ellehetetlenült a boltos dolgozók számára, hiszen ott is korlátozták a működésüket. Ez viszont felfelé tolta a foglakoztatási mérleget.

Boltos szakmunkás: az önkiszolgálás, a digitalizáció és a járvány is nyomja őket

A boltos alkalmazottakon belül a legkényesebb terület a szakképzett bolti dolgozók köre. A foglalkoztatotti statisztikából kihámozható, hogy a középfokú szakmai végzettséggel rendelkezők száma (akiknek érettségijük nincs, csak szakmai végzettségük) a 2018 évi 108 ezerről 2019-ben 99 ezerre, 2020-ban pedig 91 ezerre, összesen 17 ezerrel csökkent.

Ennek hátterében egyrészt a szakmai végzettségű dolgozókat már nem igénylő önkiszolgáló rendszer térhódítása húzódik meg (amibe például a diszkont, vagy éppen egy csemegepult nélkül dolgozó falusi kisbolt is beletartozhat). Az önkiszolgáló boltban szakeladó nincs, csak pénztáros és árufeltöltő. És a nagyot nyomuló webáruházak hátterében sem szükséges a szakeladó (más országokban sem). Az árut ki kell rakni a polcra, vagy összeválogatni egy pakkba kiszállításra, a pénztárgépek pedig ma már mindent tudnak és kiszámolnak.

Ja, ha valaki a pénztárosnak is szakképesítést szeretne, akkor mit csináljon a vásárló az önkiszolgáló kasszával. Eből is látszik, hogy a digitalizáció letarolja a hagyományos boltokat is. A csemegepultok is szorulni fognak, mivel egyre népszerűbb a gyári csomagolás, járványidőszakban ez pedig nem is véletlen. A “lehet-e két dekával több, vagy kevesebb” maszkban, amikor a vásárló mielőbb szabadulna a boltból, nem a legnépszerűbb műsorszám, vallják boltos körökben. Persze, van olyan vásárló is, aki sorban áll, hiszen máshova a korlátozások közepette nem mehet.

A negyedéves foglakoztatási statisztika a járványhullámokat tükrözi pontosan:

2020 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév foglalkoztatott 362 339 ↓ 358 ↑ 349 ↓ foglalkoztatottakból alkalmazott 308 285 ↓ 303 ↑ 293 ↓ KSH, foglalkoztatottak és ezen belül az alkalmazottak száma, érték: ezer fő

Az elmúlt években fokozatosan csökkent a boltos világban a foglalkoztatottak és ezen belül az alkalmazottak száma. 2020-ban a járvány miatti kényszerű korlátozások és az iparcikkes piac zuhanása ellenére azért nem esett nagyobbat a létszám, mert közben a napicikkes boltok, mint jeleztük, feltöltötték a létszámot:

2016 2017 2018 2019 2020 foglalkoztatott 368 368 361 355 352 foglalkoztatottakból alkalmazott 314 319 315 309 297 KSH, foglalkoztatottak és ezen belül az alkalmazottak száma, érték: ezer fő

