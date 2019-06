Bolt vasárnap: ezen lehet rugózni

Szabad a vasárnapi vásár, van aki kinyit, van aki nem. Utóbbiak vannak szám szerint többségben, mivel a kisboltok zöme nem nyit ki a hét utolsó napján. De a piac nagyját a nagyáruházak viszik, akik kinyitnak. De hogyan. A nyitvatartásnak pedig van egy reklámértéke is, van miért felhúzni a redőnyt. Főleg, ha a szomszéd is felhúzza. De hát pénzbe is kerül. Nem véletlen, hogy egy-egy órás eltérések is vannak, nyilván az is sokat számít.

Két vásárló beszélget- Hallod-e, megint bezárják vasárnap a boltokat. Mi lesz velünk akkor? – Miért zárnák be? – Hát azt mondták. – Azt nem. És ne aggódj.

Ha egy boltos pontatlanul tünteti fel a boltjának a vasárnapi nyitva-, vagy éppen zárva tartását, az vessen magára. Mi ugyanis onnan vettük, hogyan is tartanak nyitva a hét utolsó napján. Természetesen vetettünk egy pillantást a balatoni nyitvatartásra is, amit úgy egyébként senki sem akar piszkálni, de hát legyen teljesebb a körkép. Nem soroltuk fel mind mind a 130 ezer boltot, mert ahhoz kevés lenne a papír meg a tinta, csak válogattunk belőlük.

Szabad a vásár vasárnap, aki akar kinyit, aki nem akar nem, de csak majdnem. Ha egy boltos ugyanis bevásárlóközpontba megy boltot bérelni, ott akár tetszik neki, akár nem, kötelező vasárnap kinyitnia, olyan a boltbérleti feltétel. De hát ha semmiképpen sem akar kinyitni, akkor nem megy oda. És ha a versenytárs is kinyit, akivel könnyű összetéveszteni a boltot, akkor is nagy a kényszer. Így nem csak a piac, a vásárló dolgozik a vasárnapi nyitvatartásban, hanem van azért nyomás más irányból is.

Színes is lehet a kép egy-egy nagyobb láncon belül is, egy-két órát itt hozzáadnak, ott lecsípnek. és a számszerű többség nem nyit ki, nekik nem éri meg, mivel nem megy be annyi vásárló. De hogy kinek is éri meg igazán pusztán a vasárnapi üzletmenetet nézve a pénz oldaláról, azt elfedi az üzleti titok homálya. És az egyedi lépés a vasárnapi nyitvatartásban kockázatos is lehet, mivel vagy pénz és ember nincs rá elég, vagy a vásárlónak nem tetszik az, ami éppen ki van írva a boltbejáratnál.

A legtöbbet a hipermarketek vannak nyitva vasárnap

A Balatont most békén hagyjuk. A hipermarketeknek vannak a legnagyobb alapterületű, akár 10-20 ezer négyzetméteres áruházaik, hát nyilván egyik fegyverük a vásárló lehengerlésében a széles áruválaszték mellett a terjedelmes nyitvatartási idő. Tegyük azért ehhez hozzá, hogy közben ahol lehet, karcsúsítják is magukat az árukínálatban, alapterületben, a polcok is kisebbek lettek, hiszen a túl széles áruválaszték nagyobb költség is, de a nyitvatartásban erősen kapaszkodnak továbbra is hagyományaikhoz.

Nem meglepetés, hogy a legtarkább nyitvatartást a Tesco vonultatja fel, néhány hipermarketjében pedig 24 órán keresztül lehet turkálni, ami azt jelzi, hogy versenyelőnyben is akar lenni a többiekkel szemben. De hát neki is van a legtöbb boltja, ezek után pedig nehéz ráfogni, hogy nem alkalmazkodik a vásárlók igényeihez.

És nyilván le is akarja pipálni a versenytársait. Ezzel a szándékkal persze nincs egyedül a piacon. Az Auchannál sincs “egyen-nyitvatartás”, és rögvest látszik az is, hogy egy-egy órának is van jelentősége, ha nem így lenne, nem lennének ilyen léptékű eltérések a nyitvatartásokban.

A Spar se tud nagyon válogatni, de nála is tarka a nyitvatartás képe, hiába, a nagyság átka a nyitvatartásban is dolgozik.

A diszkontoknál, mint sok mást, a nagy üzletszám ellenére sem cifrázzák a nyitvatartást, az azonos, kivéve természetesen a Balatont. Ott most nyáron hosszabb. és feltehetően figyelik is egymást, ki mikor nyit, nagy eltérést nem engednek meg a másikkal szemben.

A CBA-nál a Prímákat néztük. Tartják is a tempót nyitvatartásban is, hiszen néhány Príma jó hosszú, hipermarketnyi ideig van nyitva vasárnap, tovább, mint a diszkontok például. De hát akad közöttük olyan is, aki rövidebbre fogja, például a vasárnapi boltzár idején piacoskodó FÉK – több más Prímával együtt – vasárnap 11-kor lehúzza a redőnyt. És akad Príma, amelyik nem nyit ki vasárnap.

A Coop első pillantásra mintha feladta volna, hiszen a közös honlapon nem találtunk nyitvatartásra vonatkozó információt (ha ügyetlenek voltunk, elnézést). De a tömörülés tagjainál márt azért ott volt a nyitvatartás ideje a honlapokon. A többség vasárnap zárva tart, vagy még délelőtt bezár. Hiába, kistelepüléseken ilyen az élet.

A 130 ezer bolt közül 90 ezer körül mozog a különféle iparcikkes boltok száma. Ebben a körben kisebb a szórás nyitvatartásban is. A bevásárlóközpontokban nekik is ki kell nyitniuk, a nagyobb szakáruházak sem kerülhetik meg a vasárnapi nyitvatartást. A kisebbek zöme azonban nem húzza fel a redőnyt vasárnap.

Egy megjegyzés. A Media Markt a tescos boltjaiban alkalmazkodni kényszerül a hipermarketek hosszabb nyitvatartási idejéhez a, ez például a Pesti úti Tescoban 2 óra ráadást jelent a többi áruházához képest.

Auchan Budaörs 7-21 Aldi Budapest 8-18 CBA Budapest Príma Déli 6- 21 Sopron Pláza 8-20 Siófok 7-20 Budapest Príma Corvin Átrium 8- 20 Óbuda 8-21 Székesfehérvár 8-18 Budapest Lehel Csarnok 7- 14 Miskolc 7-22 Lidl Budapest 7-17 Balatonakali FÉK ABC 7- 11 Kecskemét 6-22 Nyíregyháza 7-17 Kecskemét Príma 8- 18 Tesco Aréna Pláza 7-21 Zamárdi 7-20 Coop Szolnok Jólét ABC 7,30-11 Csepel 7-20 Penny Budapest 7-18 Debrecen 632. Coop 7,30-10,30 Kecskemét 7-20 Tatabánya 7-18 Pécs 241. Coop Szuper 7-12 Budaörs, Győr, Keszthely, Siófok, Balatonboglár 0-24 Siófok, Gárdony 7-20 Siófok Coop ABC 8,30-18 Kalocsa 8-18 Ikea 9-19 Reál Budapest Alfa 8- 21 Tisza Center 7-18 Praktiker 9-17 Siófok Marci ABC 6- 12 Veszprém 6-23 Media Markt Mammut 10-19 Bodrogkeresztúr Kispatak 7- 11 Budapest, Express 8-16, 8-18, 8-22, 7-18 Pesti út 9-20 Spar Budapest Kerepesi út Interspar 7- 21 Siófok Express 7-22 Premier Outlet 10-19 Balatonfüred Spar Partner 8- 22 C@A Budapest Campona 10-19 Regio Játék Budakalász 9-18 Mosonmagyaróvár szupermarket 7- 20 H&M Budapest Árkád 10-19 Libri Nyugati tér 10-17 Forrás: céges honlapok

(blokkk.com)