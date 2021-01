Bolt januárban: csak bemegyek, kijövök, oszt jónapot

2021 úgy indult, ahogyan 2020 befejeződött, január elején is két és fél százalékkal kevesebbet költöttünk a hagyományos boltokban. Megteszi a járvány előtti bevásárlólista: hozzáírni nem kell, csak kihúzni belőle. Hónapok óta a korábbiak alatt mozog a boltos világ, igaz, csak kevéssel. Élelmiszerekből kicsit többet, vagy annyit, iparcikkekből sokkal kevesebbet vásárolunk, mint régebben. A benzinkutat is jobbára csak kerülgetjük.

Csúsztatgatja a heti monitoros statisztika a naptárt, ez így is van rendjén, de így is mindent elárul. Most éppen a 2020 december 9 – 2021 január 8 időszak online kasszás adatait tette közzé. Csavar csak annyi, hogy ennek az időszaknak a 2,5%-os visszaesése éppen annyi, mint a december 1 – 31 időszaké, egy tizednyi különbséggel, mivel 2020 utolsó hónapjában ez a mutató 2,4% volt, persze ugyancsak mínuszban. Ezek az online kasszás adatok, tehát a drágulás a mennyiséget (volument) még lejjebb húzza, amit a webáruházak piaca (ott nincs online kasszaadat) csak részben ellensúlyoz (pénzünk döntő részét a hagyományos boltokban költjük el).

És hogy mennyi is az az egy tized? 2019-ből kiindulva (erről a decemberi hónapról van teljes havi adat, 1.246 millárd forintról), lekanyarítva a webet és a 2020 decemberi 2,4%-os csökkenést a hagyományos boltoknál, 1,1 milliárd forint kerekedik ki, ami érdemben, nagyságrendben nem jelent semmiféle eltérést a két jelzett monitoros időszak között. (A 2020 januári adat alapján pedig 0,9 milliárd lehetne az egy tized, de az sem jelent többet, az irányzatot nézve.)

Az úgynevezett vegyes kereskedelemben 6,1% a kasszaadat növekedése. Ennek a termékkörnek a döntő része a szakzsargonban az úgynevezett élelmiszerjellegű vegyes bolt, azok az élelmiszeres boltok, ahol a szakboltokkal szemben szélesebb a választék (de az alapterület nem számít, az lehet kisebb is, nagyobb is). A drágulást is nézve már kisebb a volumen emelkedése, az alig minősítés illik rá, de hát ez még csak január eleje volt, az év első két hónapjában költik el a legkevesebb pénzt a vásárlók.

Ahol a járvány nagyot ütött

A heti monitoros statisztika szerint decemberben az iparcikkes portékák körében nagy volt a visszaesés. A monitoros besorolást ki is bontottuk, hogy közelebb jussunk a bolttípusos havi statisztikához, a TEÁOR alapján (a heti monitor háromjegyű TEÁOR bontást adott meg, de a négyjegyű adja a részletes tartalmat, itt a legjellemzőbbeket emeltük ki). Nos, a nagyságrendeket tekintve csekély az eltérés:

TEÁOR (3 jegy) TEÁOR (4 jegy) visszaesés dec 1-31 dec 9-jan 8 egyéb háztartási cikk textil, vasáru, festék, üveg, szőnyeg, fal-, padlóburkoló, villamos háztartási készülék, bútor, világítási eszköz -17,5% -17,1% kulturális, szabadidős cikk könyv, újság, papíráru, zene-, videofelvétel, sportszer, játék -24,6% -26,2% egyéb, máshova nem sorolt áru ruházat, lábbeli, bőráru, dísznövény, állateledel, óra-, ékszer, foto-, optika, használt cikk -14,6% -15,5% KSH, Heti monitor, december 1-31., december 9-január 8., érték: folyóár, online kasszaadatok, hagyományos boltok (webáruház nélkül), egyéb, máshová nem sorolt: gyógyszer is, de azt külön kiemeli a heti monitor

Üzemanyagokból 12,9% volt a visszaesés, de például gyógyszerből is kevesebbet vásároltunk a legutóbbi monitoros időszakban, 3,8%-kal. Maradt a korábban vásároltakból.

Az év korábbi hónapjai alapján is hatalmas volt az iparcikkes piacvesztés. Az első tizenegy hónap bolttípusok szerinti mérlege is azt mutatja, több pénzt a vásárló nem adott a boltosnak, még a használt cuccokra sem:

üzlettípus visszaesés ruházat, lábbeli -23,6% bútor, műszaki cikk -9,1% könyv, újság, papíráru -25,2% használt cikk -25,4% KSH, érték: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához mérve, január-november,

Előbbiek nyomán a korábbi számvetésünk változatlan, most is azzal számolhatunk, hogy 2020 első 11 hónapjában kimutatott 0,2%-os együttes növekmény a decemberrel együtt már, amikor zsugorodott a boltos piac, már a 100% alá billentette a volumenben számolt éves boltos mérleget:

2020 augusztus szeptember október november december* 2020* folyóár 1.094 1043 1.100 1.109 1.255* 12.600* változás (volumen) -1,2% -1,6% -2,4% -0,3% – 1,5%* -0,5%* KSH, érték: milliárd forint, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, december: becslés heti monitoros online kasszaadat alapján (december 1-31), becsülve a boltokra külön számolható inflációval (2%) és a számítható webáruházi forgalommal (+45%, web kasszaadat nincs), 2020: becslés, előbbiek alapján

(blokkk.com)