Bolgár kamion – Brit belügyminiszter: még nem ismert az áldozatok nemzetisége

Az első beszámolókkal ellentétben nem Írországból, hanem Belgiumból érkezett Délkelet-Angliába az a kamionos utánfutó, amelyben szerdán 39 embert találtak holtan – közölte szerda esti frissített beszámolójában a területileg illetékes Essex megyei rendőrség. A brit belügyminiszter szerint egyelőre nem ismert az áldozatok nemzetisége.

A rendőrségi tájékoztatása felidézi, hogy az első adatok szerint úgy tudták, a kamion az észak-walesi Holyheadben lépett be Nagy-Britanniába még szombaton.

Holyhead kikötője Nagy-Britannia nyugati partvidékén, csaknem 500 kilométerre északnyugatra van a délkelet-angliai Thurrock ipari parkjától, ahol az utánfutóra szerda hajnalban rábukkantak.

Az essexi rendőrség módosított szerda esti beszámolója szerint azonban a vizsgálatok kiderítették, hogy a vontatmány a belgiumi Zeebrugge kikötőjéből érkezett a Temze torkolatában fekvő Purfleet kisváros komptermináljába szerda hajnalban, nem sokkal fél egy után.

A rendőrségi közlés szerint a kamionszerelvény vontatója viszont Észak-Írországból indult.

Nem sokkal a frissített brit közlemény ismertetése előtt Eric Van Duyse, a belga vádhatóság szóvivője közölte a belga sajtóval, hogy az első jelek szerint az utánfutó Belgiumon haladt keresztül. Hozzátette: az egyelőre nem teljesen tisztázott, hogy mennyi ideig tartózkodott Belgiumban és milyen útvonalon haladt.

Az essexi rendőrség szerda este megerősítette, hogy a kamion 25 éves észak-írországi sofőrjét gyilkosság gyanújával őrizetbe vették.

Hivatalos forrásból nem ismert a gépkocsivezető kiléte, de a brit médiában szerda este megjelent értesülések szerint Mo Robinsonnak hívják.



Jackie Doyle-Price, Thurrock konzervatív párti alsóházi képviselője Twitter-bejegyzésében egyenes utalást tett arra, hogy embercsempészettel összefüggő bűncselekményről lehet szó.Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök szerdán a BTV bolgár televíziónak elmondta, hogy a kamiont 2017-ben egy ír nő jegyeztette be Bulgáriában.Ezután azonban a jármű elhagyta az országot, és azóta egyszer sem lépett be Bulgáriába, így “bennünket nem lehet kapcsolatba hozni az üggyel” – közölte.A szófiai külügyminisztérium szerdai közleménye szerint a Scania márkájú kamiont egy ír nő tulajdonában álló cég regisztrálta Várnában.Richard Burnett, a brit közúti fuvarozók szövetségének (Road Haulage Association) vezérigazgatója szerda este a BBC televíziónak elmondta, hogy a kamion vontatmánya hűtőkonténernek látszik a szerelvényről közzétett felvételeken. Burnett szerint az ilyen hűtőkamionok rakterét mínusz 25 fokig is le lehet hűteni, “borzalmas” körülményeket teremtve bárki számára, aki benne tartózkodik.Priti Patel brit belügyminiszter, aki a londoni alsóház képviselőit tájékoztatta szerda délután az ügyről, elmondta, hogy egyelőre nem ismert a 39 áldozat nemzetisége, de a vizsgálatba bekapcsolódott a brit határőrség, az Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) és a bevándorlással kapcsolatos bűncselekmények felderítésére szakosodott belügyminisztériumi szervezet (Immigration Enforcement) is.Az NCA szerdán közölte: vizsgálata elsősorban arra összpontosít, hogy szervezett bűnözői csoportok állnak-e az eset mögött.Pippa Mills, az Essex megyei rendőrség főparancsnok-helyettese szerda délutáni sajtótájékoztatóján elmondta: a rendőrség hajnali háromnegyed 2 előtt néhány perccel kapott értesítést a mentőszolgálattól, hogy egy kamion rakterében sok embert találtak, és a sürgősségi szolgálatok megállapították, hogy mind a 39 ember – köztük egy tinédzser – meghalt.Nem adott érdemi választ arra a kérdésre, hogy a mentőket ki értesítette.A főparancsnok-helyettes is hangsúlyozta, hogy a rendőrség egyelőre nem azonosította az áldozatok kilétét. Hozzátette, hogy az azonosítási folyamat feltételezhetően hosszú időt vesz majd igénybe.Nagy-Britanniában legutóbb 2000-ben volt a mostanihoz mérhető tragédia: akkor 58 holttestet találtak a délkelet-angliai Dover kikötőjében egy holland rendszámú, szintén Zeebrugge kikötőjéből érkezett kamion rakterében. Az akkori áldozatok kínaiak voltak.(MTI)