Bocsi, de ez nőtt: a boltos piac

Az első és a második negyedévet egybe lapátolva. Kicsit, de nulla felett zárt az első félév és a június is. A legnagyobbat a ruházati boltok bukták. Ugráltak ugyan a webáruházak felfelé, csinnadratta is volt részükről, de a pénz 90%-a a hagyományos boltokban ment el, a zuhanásaikkal együtt is.

A nyitvatartás kurtítása (március második felében) és a kijárási korlátozás, no meg másik oldalról a vásárlók óvatossága alaposan megtépázta a boltos világot. Még jó, hogy az első negyedévben 7,5%-kal nőtt, amiben tetemes súlya volt a márciusi spájzolásnak, így a második negyedéves -4,1%-os visszaesést némi plusszal kiegyenlítette a boltos világ.

Így bejött a korábbi előrejelzésünk, hiszen mind júniusban, mind az első félév egészében a korábbi szint felett maradt a boltos világ egésze.

Veszteséglista: van

A legnagyobb veszteséget a ruházati kereskedők kényszerültek elkönyvelni, aminek hátterében a háziasszonyoknak az a régmúltban is tapasztalt szokása húzódik meg, hogy ha fogni kell a családi kasszát, akkor a ruha potyog ki elsőként a bevásárlólistáról (persze, ami fordítva is igaz, ha több a pénz, először a ruhás boltba szaladunk). Már márciusban felére esett a piacuk. A tankolásnál volt egy húzós árcsökkenés is, ezzel együtt kerekedett ki az üzemanyagvásárlás mérlege:

veszteséglista változás piacvesztés ruházat -33% -112 milliárd forint turkáló -29,9 -7 milliárd forint könyv -26,6% -10 milliárd forint üzemanyag -11,4% -158 milliárd forint KSH, turkáló: használt cikk, könyv: könyv, újság, papíráru

Volt, aki csak a második negyedévben bukott nagyobbat, de előtte a családok már bespájzoltak ezekből a cikkekből, így a félévet együtt nézve még nőtt is a piacuk. Így például a gyógyszertárakban az első negyedévben 22%-kal ugrott meg a vásárlás, a másodikban 9%-kal esett, a drogáriákban (illatszerboltokban) 15%-os növekedést 14%-os zuhanás követett.

A féléves mérleg:

2020 január február március április május június félév folyóár 945 957 1.045 910 994 1.048 5.898 változás +7,6 +10,9 +4,4% -10,2% -2,8% +0,8% +1,3% KSH, érték: milliárd forint, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest

Weblufi: amikor a hagyományos bolt zárva volt

A webáruházak szokásos csinnadrattája (hiába, az üzlet járványidőszakban is üzlet) az sejteti, mintha a vásárlások kizárólag a webvilág körül forognának. De hát ez nem egészen így van, még akkor sem, ha a korábbi évek 30-40%-os száguldása nagyot húzott a webes vásárlásokon.

A családi pénz java ugyanis még ezzel együtt is a hagyományos boltokban megy el. És a weblufi a járványidőszak márciusi, április és májusi hónapjait követően leeresztett a korábbi szintre, a webvásárlások súlya pedig júniusban hajszál pontosan a januári arányra süllyedt vissza. És volt olyan régebben, hogy egyes hónapokban 50% körüli volt a webköltekezés növekedése, amennyi most az első félévben volt:

bolt web web/bolt január 787 69 8,8% február 806 64 7,9% március 911 83 9,1%↑ április 812 114 14%↑ május 875 92 11,7%↓ június 907 77 8,8%↓ első félév 5.098 499 9,8% KSH, érték: milliárd forint, bolt: kiskereskedelem üzemanyag nélkül, web: webáruházak

(blokkk.com)