Blochamps Capital: jó évet zártak tavaly a legvagyonosabbak

Magyarországon is jó évet zártak a legvagyonosabbak, megtakarításaik 8 százalékkal gyarapodtak 2020-ban – derül ki a Blochamps Capital felmérésből, amelyről közleményben tájékoztatták az MTI-t.

A pénzügyi tanácsadó cég a privátbanki szolgáltatók adatai alapján mérte föl azok helyzetét, akik Magyarországon jelentős vagyonnal rendelkeznek. Ők az összesítés alapján 45 ezer privátbanki számlán 6250 milliárd forintot tartottak 2020 végén.

A Blochamps Capital adatai szerint az ügyfelek 8-9 százaléka birtokolja az összes kezelt vagyon majdnem 40 százalékát. Belföldön jelenleg 3500-3600 család megtakarítása haladja meg a 100 millió forintot, ők rendelkeznek a teljes lakossági bankszámla- és értékpapír-megtakarítások csaknem 10 százaléka fölött. A legnépszerűbb megtakarítás ebben a körben is az állampapír volt, amit a vállalati részvény, és az ingatlan követett – írták.

A közlemény kitért arra, hogy világszinten a legvagyonosabbak 68 százaléka zárt üzletileg sikeres évet tavaly, 78 százalékuk pedig idén is jó évet vár. A Blochamps Capital szerint a privátbanki megtakarítások a jövőben tovább koncentrálódhatnak, összegük 2022-ben elérheti a 7100 milliárd forintot, és egyre nehezebb lesz bekerülni az elitklubba. A folyamat nem most kezdődött, hiszen Magyarországon 2005-ben még csupán 42-43 millió forint volt egy átlagos privátbanki számlán – tették hozzá.



A vizsgálat a privátbanki ügyfelek pénzügyi motivációira is kitért, és életkortól, vagyoni helyzettől függően jelentős eltéréseket talált. 30 éves kor alatt például az ügyfelek elsősorban a pénzügyi szolgáltatások digitális felületeit, míg a 60 év feletti prémium ügyfelek a bankfiók gyors elérését tartják a legfontosabbnak. Emellett a fiatalabbak, illetve a nők a befektetéseknél nagyra értékelik a fenntarthatóságot. A társadalmi és környezeti szempontok a Blochamps Capital szerint egyre fontosabbak lesznek, és világszinten az év végéig a privátbanki portfóliók fele már meg fog felelni az ilyen követelményeknek – olvasható a közleményben.A Blochamps Capital Kft. pénzügyi tanácsadó részlege 2001 végén kezdte meg működését, üzletviteli tanácsadói szolgáltatásokat kínál magán- és jogi személy ügyfelek számára. A társaság 2002 óta készít elemzéseket, és 2004 óta képez saját adatbázist a nemzetközi privátbanki szolgáltatók adatairól.(MTI)