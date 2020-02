Black Friday: sokk kis bum-bum majdnem semmiÃ©rt

Már az is gyanús volt, hogy 2019 novemberében csak 26%-kal nőtt a webáruházak bevétele, miközben előtte is, utána is 30% felett ugrált a mutató. A sok Black Friday rálépett ugyan a decemberi ajándékvásárlás tyúkszemére, de hát a vásárló nem esett hasra a vékonyabbra faricsgált árengedményektől. Lehetne két dekával kevesebb, de ütősebb Black Friday – kérdezhetné most ő.

A január és a február a webáruházak világában is az év legkisebb forgalmú időszaka, most éppen ez van. A leggyengébb hónaphoz mérve persze év végére, decemberre kétszeresére ugrik a piac, nem véletlenül. És reklám nélkül az év egyetlen napján sem moccannak a webáruházak, ami nem véletlen, hiszen egy évről-évre 30-40% közötti ütemben megugró piacon nem mindegy, melyik lépcsőfokra tud felkapaszkodni egy webáruház. Aki nem lép egyszerre – nem csinál reklámot, vásárlócsalogató leárazást -, az lemarad.

Ráugrottak a Black Fridayra a webáruházak, csak lehet, hogy túl nagyot dobbantottak

A hagyományos Black Friday célja, hogy november egyik utolsó péntekén az áruházak bazi nagy akciókkal felhívják a vásárlók figyelmét a közelgő ünnepi vásárlási időszakra, legfőképpen pedig arra, hogy hozzájuk menjen majd vásárolni a kedves vásárló.

Nálunk ez némileg másként alakult mostanság. Most már egy magyaros novemberi hónapban minden hétvégére, sőt, a hónap minden napjára jut bőven Black Friday. 2019-ben volt több olyan nagy műszaki webáruház, aki három hétvégén is nekifutott a Black Fridaynak.

A reklám, az árengedmény persze nincs ingyen. Eltekintve a simlisektől, az árengedményt előre megtervezik, mégpedig azt, hogy melyik árucikket, azokból hány darabot és milyen mértékben áraznak le. Az akció ugyanis azt jelenti – szabályos esetben -, hogy a boltos lemond az ár egy részéről. Tehát pénzbe kerül és nagyon nem mindegy, hogy mennyibe.

A kedves vásárló nyugodjon meg, megfizeti az akció árát

A kedves vásárló pedig nyugodjon meg, az akciós árengedményt, a bevételnek azt a részét, amiről lemond a webáruház, valamikor máskor be kell hozni, így azt előbb-utóbb visszafizeti a vásárló. Az átlagvásárló, hiszen aki csak akciós cuccokat vásárol, az azért nem jár rosszul. De hát pusztán árengedményből nem él meg egy webáruház, ezt azért el kell fogadni, különben veszteséges lesz (persze van olyan, hogy átmenetileg a veszteséget is bevállalják, főleg az indulást követő piacszerzési időszakban).

És 2019 novemberében csak 25,8%-kal nőtt a webáruházak értékesítése (a kiigazítatlan, nyers volumenindex szerint), ami az év harmadik legrosszabb hónapja ennek alapján. Ráadásul például májustól októberig 35-40% között ugrált a havi növekedési ütem.

A vásárló nem bolond, Black Friday idején az ütős akciókat keresi, de hát olyan sok nagy bum-bum kevesebb volt

A statisztika kíméletlenül mutatja az összesent. A webáruházak világában látni, hogy a november elhúzott az októbertől, egyre nagyobb lett a különbség, szemben a hagyományos boltokkal, ahol az október-november egyaránt még lusta időszaknak számít.

És az is igaz, hogy a sok Black Friday nyomán a november nagyon rámászott a decemberre, sőt, 2018-ban már nem az utolsó hónap volt a legerősebb. (Ez viszont csak egy évvel később derült ki, a statisztikai adatok egyébként szokásos felülvizsgálatakor.)

2019-ben viszont a friss statisztika szerint december maradt az erősebb, feltehetően azért, mert a vásárlók nem estek annyira hasra az ugyan sok, de többségében kevésbé ütős Black Friday-tól, hogy még többet vásároljanak, még akciósan sem:

webáruházak 2015 2016 2017 2018 2019 október 22,4 27,1 37,8 49,5 68 november 25,5 35,8 49,7 69,7 87,5 december 30,4 40,4 51 65,6 88,6 december/november különbsége +4,9 milliárd forint +4,6 milliárd forint +1,3 milliárd forint -4,1 milliárd forint +1,1 milliárd forint KSH, érték: milliárd forint

De hát a kocka még fordulhat, a kérdés az, hogy érdemes-e a webáruházaknak ennyi árengedményes Black Friday akcióval megtolni a novembert a verseny hevében, hogy utána decemberben rendes áron már kevesebbet vásároljanak. Mert a Black Friday hagyományos célja nem éppen ez lenne. Persze nem tilos így sem csinálni, de némelyik olvasónk véleménye szerint nem ez az igazi.

És az eredmény

És végül egy olyan eredmény is kikerekedik, hogy az elmúlt években hiába hajtottak rá a webáruházak a Black Friday-ra, a november-december hónapok aránya az éves forgalomhoz gyakorlatilag semmit sem változott. És a november súlya sem, igaz, az egy akciókkal egyre erősebben teletűzdelt hónap volt. Persze árengedmény nélkül gyengébb lenne a november varázsa. Hiába, ilyen a piac:

webáruházak 2015 2016 2017 2018 2019 november+december 56 76 101 135 176 éves bevétel 235 308 408 543 729 november+december aránya az évesben 24% 25% 25% 25% 24% november aránya 11% 12% 12% 13% 12% KSH, érték: milliárd forint

