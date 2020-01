Black Friday: pofára is eshettek webáruházak

A friss statisztika alapján a 2019-es Black Friday nem hozta a várt eredményt. A webáruházak rekord számban tartották a Black Fridayt, a legnagyobb műszaki áruházak három péntekes hétvégén is egymás után. De hát az engedmények soványabbak voltak, a vásárló pedig nem hülye. Így a növekedés üteme és a bevétel is kisebb lett a vártnál. A hagyományos boltok viszont jobbat hoztak, például sokkal több bútort vettünk.

Lehet, hogy okosabb lenne egy darab Black Friday-t tartani?

2019 novemberében csak 25,8%-kal nőtt a webáruházak értékesítése (a kiigazítatlan, nyers volumenindex szerint), ami az év harmadik legrosszabb hónapja ennek alapján. Pedig annyi Black Friday volt, mint még soha.

Növekedési ütemben ennél a novembernél gyengébb csak az évkezdet, a január-február időszaka volt, ezt követően 30-40% közötti léptékekben emelkedett a webvásárlás az egyes hónapokban. Ráadásul a július-szeptemberi időszakban 40% fölé csúszott a növekedési ütem.

Az előzetes várakozások a korábbi hónapok átlagához, egy 30% körüli emelkedéshez igazodtak. Az igazság kedvéért azért tegyük ehhez hozzá, hogy a 25% körüli növekedési ütem sem semmi, de hát a webáruházak csinnadrattája jobbat sejtetett. És a korábbi hónapok ugrása is.

De hát a vásárló nem hülye

Black Friday napszám és reklám rekordszámban volt. Na de ez pénzbe is kerül, hiszen az akcióban a webáruház lemond a bevétele egy részéről (most a sandaságokat mellőzzük, ez csak az elv).

Igen ám, de ha egy áruház egy helyett háromszor tart Black Friday ünnepet, akkor azért mélyebben kell a zsebébe nyúlnia, hiszen az árengedmény végül is egy költség (amit nem egy reklámhely kap meg, hanem a vásárló).

És a webes vásárlók minden bizonnyal utána is jártak annak, hogy egy-egy akciós ár mennyi is volt korábban, vagy éppen másik áruházban ugyanaz a portéka mennyit kóstál. Bizonyára akadt, aki már ekkor elállt a rendeléstől.

Persze, a webáruházak is tudják, hogy különösen a közösségi oldalak világában azért szűkebb az ügyeskedés mezsgyéje, és azt is, hogy a vásárlót legfeljebb csak egyszer lehet becsapni.

Nagy bum-bum kevesebb volt

Ráadásul a legnagyobb webpiacos webáruházak nem ám úgy csak egy-egy péntekre suvasztották a maguk Black Friday akcióit, hanem egész hétvégeken tolták. Na de így azért már nem tudtak annyiféle számban termékeket bevonni a leárazásba és az egyes akciós mértékek is visszafogottabbak voltak.

A Black Friday-t persze jó előre meg is tervezik. Például az Extreme Digital az előzetes sajtóhírek szerint több mint 1 milliárd forint engedményt lengetett be a Black Friday alkalmából. 2018-ban viszont ez a szám 1,5 milliárd forint volt. A valóról viszont már hallgatnak a webáruházak.

A statisztika ugyanakkor kíméletlenül mutatja az összesent, a várttól 2019-ben elmaradt Black Friday-t, sőt, azt is, hogy sokan inkább a hagyományos boltban szórták a pénzüket:

2018 2019 nov dec november december* webáruház 70 66 87 (90-95) 85-90 iparcikk 331 398 364 (350-355) 420-425 részarány 21% 17% 24% 20-21% KSH, érték: milliárd forint, december*: előzetes, iparcikk: webáruház nélkül, zárójelben: előzetes adatok

A képhez az is hozzátartozik ugyanakkor, hogy a KSH egy későbbi időpontig ellenőrzi a mostani friss adatokat. A korábbi 2018-as adatokat is pontosította, nem is kicsit. De hát most ez van.

