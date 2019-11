Black Friday: földre szállt angyalka

A hagyományos boltok most, november legvégén lépik meg a maguk Black Friday akcióját. Egyre többen. És a körükben lustának számító novemberi időszakot növekedésbe lökhetik. A műszaki áruházak közben már a harmadik Black Friday kört tekerik. És a Black Friday nem vízcsap, amit akkor nyit és zár a boltos, amikor akarja. A vásárló pedig csak dörzsölgeti a szemét és a tenyerét. De nem mindig nézi meg, kitől is vásárol.

Azért aki árgus szemekkel figyelte az eddigi Black Friday akciókat, felmérhette, hogy az igazán ütős, 50% feletti akciókból csak elvétve akadt. Hiába, a boltosok megtervezik előre, mennyi engedményt adjanak, és elsősorban azt is, hogy hány darabot vonjanak be az adott portékából az akcióba. Ha több a Black Friday, kisebb az akciós mérték.

Ennek komoly oka van. A Black Friday is reklám, aminek ára van, hiszen a bevétel egy részéről lemond az akcióhős webáruház, ami bizony pénz, költség. Marad a terv és “az akció a készlet erejéig érvényes” kiírás. Persze, egy akciós darabszám nem lehet aránytalanul kicsi, amit panasz esetén a versenyhatóság vizsgál. Volt már példa arra, hogy emiatt büntetett is.

A műszaki áruházak már a harmadik Black Friday napokat nyomják, de hát ők is terveztek előre, így a vásárlók haszna az engedményekből nem lesz háromszorosa a korábbi egy akciós hétvégének. Egyébként az Extreme Digital volt az közülük, aki évekkel ezelőtt is már egy héttel korábban indított, ami nem tilos, de most már a nyakára másztak a többiek, így előnye a naptárban mára már semmi.

Azoknak a webáruházaknak a könnyebb, akik a web mellett a hagyományos boltjukkal is tudnak sakkozni, nem véletlen, hogy az online kereskedés ma ebben az irányban mozog. Még a legkisebb boltok közül is egyre többen lépnek a webbe, összekötve a kétféle üzletágat.

A hagyományos boltok fordíthatnak a novemberen

Bármilyen meglepő, de a statisztika azt mutatja, hogy a hagyományos boltos körben a november egy lusta hónapnak számít.

Az elmúlt négy esztendőben az élelmiszerboltok körében a folyóáras forgalom a megelőző októberhez képest novemberben néhány milliárd forinttal kisebb volt, tehát csökkent. Az iparcikkek körében a webáruházakat nem számolva 2015-2018 között – 2017 kivételével – ugyanígy visszaesett a novemberi boltos forgalom novemberben az előtte futott októberhez képest.

Nos, úgy tűnik, 2019-ben a hagyományos boltos kör rákapcsolt a Black Friday-re és megfordítva az eddigi irányzatot dobhat egyet a novemberi piacán.

Van rá esély, hiszen most már például még az autószalonok közül is beszállnak a Black Friday-ba, de látható, hogy egyre többen írják ki a kirakatra a bűvös szópárost. A műszaki áruházakhoz hasonlóan a hiperek is egyszerre lépnek, hiába, ilyen a verseny, ők most, ezen a hétvégén.

Legalább arra figyelj, kitől is vásárolsz

A vásárló persze minden akció láttán számolgatja a pénztárcájában az elkölthető pénzt. Az járhat a legjobban, aki végignézte már a többit és tudja, most mennyit kell rátennie.

Két kérdés fontos különösen, persze az ár mellett.

Az egyik az elállási jog. Ez jog szerint 14 naptári nap, de van, aki ezen túl is ajánl hosszabb időszakot, esetleg feltételekhez kötve. De a 14 nap egy indoklás nélküli lehetőség mindenkinek. És a 14 napot a termék átvételétől kell számolni.

Amire kevesen figyelnek, hogy el lehet állni a vásárlástól a szerződéskötés, rendelés és az áruátvétel közötti időszakban is. Ez a Black Friday idején azért is érdekes lehet, mert akadhat menet közben egy jobb vétel is, mint amit már megrendeltünk. Így összességében a 14 nap meghosszabbodik a kiszállítás idejével a megrendeléstől számolva.

A másik kérdés, hogy vannak webáruházak, akik ugyan magyar nyelvű honlapot működtetnek, de a vállalkozás, akivel vásárláskor szerződünk, nincs itthon bejegyezve. Így ha csereberélünk, elállunk, egy külföldi székhelyű céggel viaskodhatunk, akiknek nincs minden esetben hazai telephelyük, legfeljebb a futárszolgálathoz rohangálhatunk, ha személyes kapcsolatot is keresünk. Vagy drágán telefonálhatunk. Igaz. .hu végű mail címük azért lehet.

Érdemes ezért elolvasni az ÁSZF-nek legalább az elejét. Ilyen például a fasiondays.hu weboldal (román céggel), az aboutyou.hu (német céggel), vagy az alza.hu, amikor a cseh raktárból szállítanak, akkor egy cseh cég a szerződő fél. Az Alzának kétféle ÁSZF-je is van emiatt.

(blokkk.com)