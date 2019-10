Black Friday: brutális lesz

És sok. A frigyre lépett eMAG és Extreme Digital ugyanúgy bizonyítani akar, mint a Tescoba betört Media Markt. A többek meg nem akarják, hogy lemossák őket. Lesz itt sok Black Friday nap, nem csak november 29-én. Van, aki már most rázendített. A novemberi webpiac 80 milliárd forint fölé ugorhat.

Még nem tudni, hogy a most már egyke eMAG – Extreme Digital páros mikorra hirdeti meg Black Friday akciós napját. Az elmúlt években ugyanis az EDigital mindig beelőzött, egy héttel előbb nyitott rá a többiekre. Az sem biztos, hogy addigra mindent összefésülnek, bár a tervek ezt vetítik előre, egyebek mellett azt, hogy pontosan a Black Friday lehet a nagy nyitányuk.

Nagy a felfordulás a webcsúcson, brutális nyomulás várható

De hát a másik nagyágyú, a Media Markt most már 32 áruházában kínálja portékáit, a webje mellett, a korábbi 24 boltjával szemben. Nyilván ő is meg akarja fogni a maga vásárlóit, arra meg bevett módszer az akciózás, az egyik legjobb alkalom pedig a Black Friday.

Az eMAG-EDigitál kettős jelenlegi (legutóbbi üzleti adataik alapján) 70-80 milliárdos piacához hasonló nagyságrendű egyébként az Euronics is, ő is ott van a weben is, nyilván ő sem akar nagyon lemaradni, csak róla kevesebb szó esik. Ez azért is fontos, mert így ők hárman az éllovasai a műszaki cikkek piacának, ami a web legnagyobb szelete jelenleg.

Az összesent – boltokat és webet együtt nézve, hiszen mindenki mindkét táncparketten mozog -, a piacvezető a lezárt üzleti évek alapján 170 milliárd feletti bruttó forgalmával a Media Markt. Ő egyébként nem csak a Tesco műszaki ágát falta fel, hanem korábban külön jegyzett áruházait összevonta egy cégbe.

Tehát nagy felfordulás volt és az is lesz még egy darabig, legfőképpen pedig a Black Friday alkalmával.

A Black Friday akcióban mindent visz

A gyengébb forint nem akadály, ráadásul ez most a 330 forint alatti eurós árfolyamot nézve 2%-ot jelent 2018 végéhez képest, de kizárólag a beszerzésben. Ebből a vásárló semmit sem fog látni, főleg nem november utolsó péntekén.

És hát azért a karácsonyi ajándékvásárlás nagyobb súlyú időszaka az elköltött forintokat nézve a sok-sok Black Friday akcióval szemben eddig a december maradt, most viszont nagyon megszorongathatja a november a decembert, a meglepetés sem kizárt. De azért ne feledjük, a webáruházak a decembert sem ússzák meg akciózás nélkül.

Az elmúlt évek számai alapján 2019-ben 80 milliárd forint feletti novemberi webáraházas költekezéssel lehet számolni (amiből nem minden fillér, de jelentős hányada akciós fekete péntekes forgalom):

webáruházak 2015 2016 2017 2018 október 22,4 27,1 37,8 47,4 november 25,5 35,8 49,7 63 december 30,4 40,4 51 67,3 KSH, érték: milliárd forint

A black friday terepe nálunk a webáruház, de azért egyre több hagyományos bolt is csatlakozik hozzá. Igaz, ennek még nincs nagy nyoma a statisztikában. A hagyományos élelmiszeres boltok forgalma 2015-2018 között minden esztendőben csökkent novemberben a megelőző októberhez képest, a teljes iparcikkes vásárlásokat pedig éppen a webköltekezés tolta feljebb.

A november egyébként lusta hónapnak számított eddig a vásárlók körében, bármilyen furcsán is hangzik, hiszen az elmúlt években ebben a hónapban jobbára kevesebbet költöttek a hagyományos boltban, mint a megelőző októberben. Egy kivétel van a boltos világban, a webáruházi költekezés, ami viszont nagyon is megugrott a novemberi hónapokban, mert jött a Black Friday. A fekete péntek sokat hozott a webáruházak konyhájára bevételben, az akciók ellenére.

És van, aki már rázendített

Az eMAG-EDigital már beharangozta, hogy nagy durranás várható a Black Friday alkalmával. De hát közben a MALL.hu Black Friday maratont hirdetett, ami nem egy napig tart, a Vodafone pedig egész novemberre mondta ki a bűvösnek szánt varázsigét.

Nem kell félniük persze a vásárlóknak, hiszen a webáruházak az év minden napján akcióznak. Odacsalogatni a vásárlót, persze azért, hogy majd később is onnan vásároljon, erről szól minden reklám, a Black Friday is. És ne reménykedjen a vásárló, az év többi napján visszafizeti az összes akció árát. Különben bukik a bolt. A Black Friday is egy nagy reklám, igaz, a webáruháznak a legdrágább, a vásárlónak meg a legjobb.

(blokkk.com)