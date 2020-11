Black Friday: aki nem lép egyszerre, nem kap vásárlót estére

Veszteséggel húzzák az egész novemberes Black Friday-t, ami már nem a karácsony előtti egyszeri reklám, hanem harapós piacfoglalósdi. Lesz megugrás a webpiacon, de jobbára előrehozzák a decemberi vásárlást a vásárlók. Ráadásul a kiszállítást sem bírják egy határon túl.

Nem tudjuk, hogy hány órára tervezte a reggeli nyitást az eMAG a Black Friday napján, de reggel hét órakor még “A visszaszámlálás elkezdődött! Néhány perc és kezdődik a Black Friday!” felirat fogadta az érdeklődőket. Ez persze lehet az érdeklődést felkeltő reklámfogás is, hadd izguljon jobban a vásárló és amikor már jó magas a vérnyomása, vigyen többet. Hiszen a hagyományos boltok amúgy is zárva vannak, csak 9-10 óra tájékán nyitnak, 19 órakor pedig be kell zárniuk, tehát van idő bőven. De lehetett a technikai készülődés is

Hát igen, de a weben 24 óra a nyitvatartás, és nem is lenne baj az izgalmakra hajtani, ha nem lennének webes versenytársak is, akik még az Extreme Digitalnál és most már az eMAG-nál is bevezetett éjszakai rákészülést kihagyják, egyik pillanatról a másikra váltanak reklámról reklámra.

És nagyon ügyelnek arra, hogy amikor a másik akciózik, ő is csináljon valamit, mert akinek nem jut szék, az bizony a földre huppanhat a játék közben.

Most egyébként ezzel számolunk előrejelzésünkben, azzal, hogy a Black Friday hatása azért összefonódik a vásárlók járvány miatti óvatosságával is, többen vásárolnának a weben emiatt is, de a logisztika határtalanul nem fogja bírni.

webpiac 2017 2018 2019 2020* november 50 70 87 115-120* december 51 66 89 110-115* KSH, érték: milliárd forint, webáruházak forgalma, */2020: előrejelzés

Majd rendeléskor eldönti a vásárló, hogy kivárja-e a szokásosnál hosszabb szállítási időt, vagy mégis inkább másnap elmegy a boltba, de mindent mérlegre dobva azért ugrik majd a webpiac:

Aki nem lép egyszerre, nem kap vásárlót estére

A Media Markt is megégette magát már egyszer, nem bírta a rendszere a rohamot. Az Extreme Degital sorszámot osztogatott már az előző évben is, ő is hagyta aludni a ráérőket egy kicsit, most pedig az eMAG vagy a vásárlókat akarta felturbózni, vagy beleszaladt némi galibába.

Nem véletlen egyébként, hogy a Black Friday, az eredeti indíttatását nézve egy egynapos figyelmet felhívó reklámnap a karácsonyi roham előtt, hogyan forgatta fel a magyar webvilágot. Az elmúlt években évről-évre 30-40%-kal nőtt a webáruházak piaca (a hagyományos boltok élelmiszeres és iparcikkes termékkörét nézve). Ilyen sebesség mellett könnyű lemaradni. Végleg.

A magyar webáruházak az év minden napján reklámoznak, nyilván novemberben többet. Az eMAG volt az a nagyágyúk közül, aki az elmúlt években egy héttel előbbre hozta a maga Black Friday napocskáját a szokásostól. De hát nem úszta meg, előbb-utóbb követték ők a többiek is. Ez lett belőle.

Az eMAG próbálta tartani a maga egy napját, de hát közben azért tolta más néven az akcióit, hiszen a vásárló azt már megtanulta, hogy novemberben mindegy milyen napot mutat a naptár, bármelyik webáruházat nézi, valami valamilyen címen sokkal olcsóbb.

70-80-90%-os akció nem sok akad, de kisebbeken is buknak a legnagyobbak: veszteségesek

Mert van, ahol az az igazi, a 70-80-90%. De hát a reklám pénzbe kerül, a leárazás is, hiszen a webáruház lemond a bevétele egy részről. A magyar webáruházak alaposan felpörgetett hajszája pedig csak veszteséget hoz a legnagyobbak konyhájára.

Az eMAG első önálló magyar üzleti éve az üzemi eredményben (az adok-kapok mérlegében) 2,5 milliárd forint veszteséggel zárult (2019 április 1 – március 30 között). Az Extreme Digital legutóbbi két beszámolója is veszteséget mutat (0,2-0,2 milliárd forintnyit, 2017 október 1 – 2019 szeptember 30 között).

A Media Markt MS E-Commerce néven futtatott webáruháza a 2017-18-as üzleti évben 0,4 milliárd veszteséget hozott, a 2018-19-esben viszont javított, az üzemi eredménye 0,1 milliárd forint volt (ő is október 1 – szeptember 30 között összegzett, de most már beolvadt a Media Marktba).

A vásárló persze nem hagyja ki, nő is a novemberi, decemberi webpiac

A webáruházak persze szigorúan kiszámolják, miből mennyi engedményt adnak, és azt is, hány darabot kínálnak akciósan. A versenyhatóság persze ezt ellenőrzi, az pedig nagy hiba, ha valaki meghirdet egy szemrevaló akciót, de alig kínál belőle néhány darabot, hátha mást vesz akkor a vásárló. Büntetik is, aki lebukik.

És ugyan a legnagyobb webáruházak némi veszteséget elbírnak, azért nem ez az üzleti cél. Piacot is kell szerezni, de azért majd a veszteségről le kell szokni. Ez viszont azt jelenti, hogy az akció árengedményét valahol máshol be is kell hozni.Különben jöhet a redőnyhúzás, vagy a del-gomb.

És ehhez csak egy út vezet, aki már leült a maga székecskéjére, az csak célzottan akciózzon, például a Black Friday ne az egész novembert tarolja le, hanem valóban egy reklámja, előfutára legyen a decemberi nagybevásárlásnak.

Persze, lehet, hogy új időket írunk, és a hagyományoktól el kell szakadni. A vásárló biztosan jól jár, most már csak az a kérdés, melyik webáruház bírja tovább.

