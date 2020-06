BKK: marad a sűrű közlekedési rend a belvárost elérő fő vonalakon, máshol hétfőtől a nyári menetrendre állnak át

Marad a sűrű közlekedési rend a belvárost elérő fő vonalakon, máshol a nyári menetrendre áll át a Budapesti Közlekedési Központ hétfőtől (BKK).

A társaság pénteken az MTI-vel azt is közölte: folyamatosan vizsgálják a fővárosi közösségi közlekedés utasforgalmát. A korlátozások enyhülésével, a járványidőszak végével a felkínált kapacitáshoz képest még mindig jelentősen alacsonyabb az utasok száma. A felmérések alapján a nyári átlagos forgalom kevesebb mint 60 százaléka tapasztalható a BKK-járatokon.

Mint írták, az alacsony utasszám ellenére, annak érdekében, hogy továbbra is kényelmesen és biztonságosan lehessen utazni, az utasforgalmi szempontból kiemelt vonalakon július közepéig biztosítják a legnagyobb kapacitással üzemelő menetrendet.

A tájékoztatás szerint a megszokott nyári menetrendre átállást a BKK fokozatosan, két lépésben valósítja meg: a forgalmas csomópontokat és a belvárost érintő fő gerincvonalakon, illetve a vágányzári korlátozásokban érintett járatokon az elkövetkező két hétben továbbra is a sűrű közlekedést és a legnagyobb kapacitást biztosító menetrendek lesznek érvényben.



Ennek megfelelően továbbra is sűrűbben, a megszokott menetrend szerint közlekedik az M2-es, az M3-as és az M4-es metró és a metrópótló járatok, az 1-es és a 4-6-os villamos, valamint a budai fonódó villamoshálózat forgalmasabb járatai. Továbbra is 1-2 percenként indulnak a Thököly úti tengelyen közlekedő autóbuszjáratok és a pesti nagy lakótelepeket kiszolgáló nagy forgalmú autóbuszjáratok.A többi vonalon június 29-től a nyári menetrend lép életbe.(MTI)