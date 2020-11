Biztos digitális stratégiák bizonytalan időkben

Míg a járvány első hullámában gyorsan bevezetett korlátozások szinte néhány nap alatt radikális lépésekre kényszerítették a vállalatokat, a második hullám üzleti kihívásaira már volt egy kis ideje felkészülni a magyar kis- és középvállalkozásoknak. A tartós home office-ra átállás, a szolgáltatások online platformra terelése, valamint a növekvő adatmennyiség és a távoli elérés miatt megugró biztonsági problémák rávilágítottak arra, hogy az informatikának stratégiai szerepet kell játszania a cégek életében.

„Az ügyfeleink körében szerzett tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a vállalatok a nehéz tavasz után tudatosabban állnak a digitális szolgáltatásokhoz. Már nem csak egy-két jellemző iparág foglalkozik a transzformációval, bővült a kör, az informatikai cégek mellett pénzügyi, építő- és autóipari, nagy- és kiskereskedelemmel foglalkozó, de akár a különböző kreatív szakmai területeken működő vállalkozások is érkeznek hozzánk. Az elmúlt hónapok nehézségei miatt sokkal többen döntenek úgy, hogy weblapot indítanak, de akár ehhez kapcsoltan a felhőszolgáltatások iránti nyitottság is nőtt, és akik rálépnek a digitalizáció útjára, többnyire rajta is maradnak.” – nyilatkozta Gyepes Máté, az Aruba Cloud Magyarország senior marketing menedzsere.

Az elmúlt hónapok változásai gyorsan egyértelművé tették, hogy a technológiával való együttműködés az üzleti életben is elengedhetetlen. Ahogy az életterünk egyre nagyobb része az online világra korlátozódik, és a fogyasztók a digitális csatornák felé fordulnak, a szolgáltatók is egyre inkább előnyben részesítik a virtuális platformokat. A digitalizációs projekteknek ugyanakkor csak kevesebb mint harmada eredményes. A cégek számos kihívással szembesülnek, amikor integrálódni kívánnak a digitális gazdaságba:

Különösen nehéz feladat számukra az új és a hagyományos technológiák összehangolása .

. Az információbiztonság feltételeinek megteremtése vagy a megfelelő eszközök és alkalmazások feltérképezése, megtalálása is küzdelmes folyamat.

feltételeinek megteremtése vagy a feltérképezése, megtalálása is küzdelmes folyamat. A rohamosan terjedő felhőszolgáltatások kapcsán főként a migráció költségei, a biztonsági előírások és megfelelőség miatt aggódnak az üzleti vezetők.

kapcsán főként a migráció költségei, a biztonsági előírások és megfelelőség miatt aggódnak az üzleti vezetők. De ugyanilyen problémát jelenthet a megfelelő IT szolgáltató kiválasztása, vagy a különböző szolgáltatók működésének összehangolása is.

A szakértők szerint több terület is előtérbe került a járvány miatt nagyobb sebességre kapcsolt digitalizáció révén:

Az üzleti életben az adat értéke egyre nagyobb , versenyelőnyt szerezhet, aki az adatokkal jól gazdálkodik, vagyis aki üzleti döntéseit is egyre nagyobb mértékben adatokra alapozza.

, versenyelőnyt szerezhet, aki az adatokkal jól gazdálkodik, vagyis aki üzleti döntéseit is egyre nagyobb mértékben adatokra alapozza. A fokozott online jelenlét kiszolgáltatottá tette a vállalatokat és az általuk kezelt adatokat a kibertámadásokkal szemben, ami komoly információbiztonsági kérdéseket vetett fel.

vetett fel. Az üzleti működés terén fókuszba került a hatékonyság : számos vállalat kényszerült gyors auditot végezni, hogy az eddigi digitalizációs projektek hol voltak sikeresek és hol kényszerülnek kiegészítésre.

: számos vállalat kényszerült gyors auditot végezni, hogy az eddigi digitalizációs projektek hol voltak sikeresek és hol kényszerülnek kiegészítésre. A technológia alapú működés az ügyfélkapcsolatban is új megközelítést, sokkal interaktívabb ügyfélkommunikációt kíván, ahol szintén az online csatornáké a főszerep.

kíván, ahol szintén az online csatornáké a főszerep. A munkavállalók „digitális élménye” nem csak egy trend, hiszen most sokan kizárólag távolról, a technológia segítségével tudják ellátni a munkakörüket. A munkavégzés és a csapatok kollaborációjának támogatása elsődleges feladat.

A digitalizáció legfőbb akadálya sok esetben a hiányzó ismeret és a szaktudás, amiben azonban sokat segíthetnek a szakértői kapcsolatok.

„A legnagyobb félelem a cégek körében az adatbiztonság, illetve, hogy sok vállalkozás nincs tisztában azzal, hogy hogyan alakíthatja üzleti előnnyé a sok új adatot. Ez lehet az oka annak, hogy már nem az alacsony ár a legvonzóbb tényező egy digitális szolgáltatás igénybevételekor, hanem hogy az könnyen használható legyen és megfelelő támogatás járjon mellé. Kétségtelen, hogy mindenkinek meg kell szereznie egy alapfokú digitális műveltséget, de ha egy értő partnerrel visszük végig a folyamatot, akkor a segítség mellett innovatív, gyakorlati tudásra is szert tehetünk.” – tette hozzá Gyepes Máté.

Az informatikának kart karba öltve kell működnie az üzleti folyamatokkal, hiszen a digitális gazdaságban ez a két terület egymással szimbiózisban létezik. Az Aruba Cloud Magyarország éppen ezért indította el a Digitális Vállalkozások Tudástára információs ökoszisztémát, ahol az üzleti vállalkozások vezetői olyan a technológiával kapcsolatos közérthető és gyakorlati ismeretekkel találkozhatnak, amelyek elengedhetetlenek a digitális átalakulásukhoz.

Aruba Cloud Magyarország

Az Aruba Cloud Magyarország a kis- és középvállalatok felhőszakértője és -szolgáltatója, az olasz Aruba Cloud, Európa egyik vezető felhő alapú szolgáltató vállalatának hazai képviselete. Nemzetközileg bevált felhőmegoldásokat kínál, magyar piaci ismerete és kiemelkedő szakértelme révén támogatja a hazai kkv-kat a digitális átállásban.

Az 1994-ben alapított Aruba Group (www.aruba.com) Olaszország vezető vállalata adatközpont, web hosting, e-mail, hitelesített e-mail (PEC) és domain regisztrációs szolgáltatások területén, és több mint 4,7 millió ügyfélnek biztosít szolgáltatást. A vállalat 2014 óta a nagy presztízzsel bíró .cloud kiterjesztés hivatalos nyilvántartója. Az Aruba Cloud, az Aruba Group részeként hét, különböző országokban (Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Olaszország, Csehország, Lengyelország) található adatközpontjával VPS SSD, nyilvános és privát felhő, valamint felhő alapú tárhely és backup megoldások széles körét nyújtja az ügyfelek igényeihez igazítva, legyen szó otthoni irodáról, startupokról, kkv-król vagy nagyvállalatokról.

További információ: https://www.arubacloud.hu/