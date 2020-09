Biden szerint Trump tagadja a klímaváltozást

Donald Trump amerikai elnök tagadja a klímaváltozást, és “klímagyújtogató” – állította hétfőn Joe Biden demokrata párti elnökjelölt a wilmingtoni otthonában mondott beszédében.

A demokrata párti politikus szerint az amerikai elnök nem ismeri el a tudomány megállapításait a klímaválságról, és kudarcot is vallott abban, hogy megvédje az amerikaiakat – ahogyan fogalmazott – “a klímaválság pusztításaitól”. “Talán nem Donald Trump klímaválság-tagadása okozta ezeket a (kaliforniai) tűzvészeket és áradásokat, és a rekordszámú hurrikánt, de ha megválasztják egy második ciklusra is, akkor ezek a pokoli történések egyre gyakoribbak, pusztítóbbak és halálosabb kimenetelűek lesznek” – vélekedett Biden. A volt alelnök “klímagyújtogatónak” nevezte Trumpot, bár nem fejtette ki, hogy ezen konkrétan mit is ért. “Ha egy klímagyújtogatónak még négy évet adnak a Fehér Házban, akkor miért is lepődne meg bárki, hogy Amerika még több helyen áll majd lángokban. Ha egy klímatagadónak még négy évet adnak, akkor miért is lepődne meg bárki, hogy Amerikát még több helyen borítja el az áradás?” – fogalmazott Biden. Az Egyesült Államok nyugati partvidékén – Kaliforniától Oregonon át Washington államig – augusztus eleje óta tűzvészek pusztítanak, s eddig legalább 35 ember veszítette életét a lángok miatt. A térségben egyszerre több helyen lángol a vidék, több kisvárost kiürítettek, nemzeti parkokat zártak le. Jay Inslee, Washington állam demokrata párti kormányzója “apokaliptikusnak” írta le a helyzetet. Kalifornia szintén demokrata párti kormányzója, Gavin Newsom a múlt hét végén kiadott közleményében úgy fogalmazott: a tűzvészek megmutatták, hogy a klímaváltozásról folyó vitáknak “vége van”.



Donald Trump még szombaton egy nevadai kampányrendezvényen a rossz erdőgazdálkodást is felelőssé tette a tűzvészekért. Az elnök hétfőn a tűzvész pusztította Kaliforniába látogatott. Gavin Newsom kormányzó Sacramentóban – az állam fővárosában – tájékoztatta az elnököt a tűzvészek nyomán kialakult helyzetről. A politikus leszögezte: a klímaváltozás súlyosbítja a tűzvészeket. “A bizonyítékok önmagukért beszélnek. A klímaváltozás létezik és súlyosbodik” – jelentette ki Newsom. Egyúttal megköszönte az elnöknek a szövetségi kormány segítségét a tűzvészek ellen, és megerősítette – mintegy egyetértve Trumppal -, hogy az erdőgazdálkodásban “még sok a tennivaló”. Az elnök nem mondott ellent a kormányzónak, de később, a természetvédelmi hivatal egyik helyi felelősével, Wade Crowfoottal folytatott megbeszélésekor úgy fogalmazott: a globális felmelegedés “lehűléssel fog végződni”. Hozzátette: nem gondolja, hogy a tudomány “valóban tisztában van” azzal, hogy mi történik a klímaváltozás során.(MTI)