Bevásárlóturizmus: nem bírjuk abbahagyni

Nyaraljunk itthon, ha drágább lett a határon túl? Hát még vásárolni is eljárunk, és évről-évre többet. A kalandvágy persze a pénztárcánkat is szívja, de a számok azt mutatják, nem bánjuk. De válogatunk, hova menjünk, Ausztria fénye halványabb, inkább az olcsóbb helyeken költünk többet. Ott kint.

Egyébként igaza van a pénzügyminiszternek, mindenütt jó, de a legjobb itthon – költekezni is, hiszen az a hazai vállalkozások – és persze nem utolsósorban, sőt, legfőképpen az uniós bajnok áfát nézve – a költségvetés zsebét tömi. Főleg, ha sokalljuk a határon túli kirándulás árát.

De hát úgy látszik, a legfrissebb statisztika szerint is, a kalandvágy, a shoppingolás, a turkálás vágya mindent felülír. Hiába drága a benzin, hiába kell többet adni egy euróért, csak feladjuk még a fotel kényelmét is – hiszen a weben is megvehetünk bármit odakintről, a világ bármelyik webáruházából -, csak megyünk és megyünk kifelé. Vásárolni persze.

Jó, azért nézi az árakat a vásárló, a kintit is. A köztudatban azért drágább, de egyébként a shoppingolási célban csúcstartó Ausztriában 2019 első negyedévében kevesebbet költöttek a magyar vásárlók, viszont a sógoréknál olcsóbbnak kikiáltott szomszédos országokban tovább ugrott a költekezésük.

2019 első negyedévében is Ausztriában verték el azért a legtöbb pénzt a kizárólag vásárlási céllal felkerekedő magyar shopppingolók, de Szlovákia, Szerbia és Románia boltjaiban sokkal nagyobbra nyíltak a magyar pénztárcák:

bevásárlóturizmus célországai 2017 2018 2019 2019/2018 Ausztria 10,2 16,1 13,4 – 2,7 Szlovákia 2,8 3,5 5,8 + 2,3 Szerbia 3,5 2,2 3,1 + 0,9 Románia 1 0,8 1,8 + 1 Ukrajna 1,8 1,7 1,8 + 0,9 KSH, érték: milliárd forint, költés, első negyedévek,kizárólag egynapos kiutazások, vásárlási céllal

És természetesen többször is vágtak neki a külhoni boltoknak a magyar vásárlók, mint korábban:

bevásárlóturizmus 2017 2018 2019 változás 2018/2017 vásárlási célú kiutazások száma millió darab 1,1 1,1 1,3 18% összes egynapos kiutazás száma millió darab 2,7 3,1 3,6 16% vásárlási célú kiutazások aránya 41% 35% 36% . KSH, kizárólag egynapos kiutazások száma: millió darab (alkalom), első negyedévek

És a pénz

Amit a külhoni boltokban elköltöttünk, annak értéke 2019 első negyedévében tovább nőtt. És ha egy napra felkerekedik valaki, akkor bizony pénze legnagyobb részét vásárlásra költi:

bevásárlóturizmus 2017 2018 2019 változás 2018/2014 vásárlás értéke milliárd forint 20,5 25,5 27,2 255% összes költés 33,3 42,1 46,7 205% bevásárlóturizmus aránya 62% 61% 58% . KSH, kizárólag egynapos kiutazások, érték: milliárd forint, első negyedévek

Jönnek hozzánk is vásárolni

Más vásárló sem fér a bőrébe, jönnek hozzánk is shoppingolni. És ők költenek többet nálunk, ami a magyar boltosnak egyáltalán nem baj. 2019 első negyedévében a hozzánk látogató bevásárlóturisták 46 milliárd forintot költöttek. Ez is jócskán több, mint az egy évvel korábbi 41 milliárd forint, gyanítjuk, a pénzügyminiszter ezt egyáltalán nem bánja. Mi sem.

2018-ban egyébként a magyarok 130 milliárdot bevásárlóturistáskodtak össze, nálunk pedig 176 milliárdot költöttek a vásárlási céllal iderándulók.

