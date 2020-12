BÉT: jelentősen emelkedett a BUX novemberben

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX novemberben 32 279 pontról 38 782 pontig jutott, vagyis több mint 20 százalékot emelkedett – közölte a BÉT az MTI-vel kedden.

A 356,6 milliárd forintos havi forgalom kiemelkedő, a napi 16,9 milliárd forintos érték pedig április óta a legmagasabb – írták.



A közlemény szerint november elején világszerte megváltoztak a részvénypiacok. Az indexekből mérhető, összesített trend továbbra is emelkedő, de módosultak az erősödést vezető szektorok. Korábban inkább a technológiai és internetes cégek részvényeit vásárolták a befektetők, most viszont a bankok, olajcégek, légitársaságok részvényeit, vagyis azok a kibocsátók népszerűek, akiket jobban megviselt a járvány. A változást a BÉT a vakcinákról szóló híreknek tulajdonítja, hiszen ezzel erősödött a gazdasági helyreállás reménye is. A magyar részvénypiacon a november főképp az OTP-nek és a Mol-nak kedvezett. A bank részvényei 21,6 százalékkal nőttek az előző hónaphoz képest, záró árfolyamuk 11 930 forintot ért el. A 220,2 milliárd forintos forgalom a teljes érték 61,7 százaléka. A Mol ennél is nagyobb mértékben, 31,9 százalékkal erősödött, így 2014 forinton zárt 71,1 milliárdos havi forgalommal, ami a teljes tőzsdei forgalom 19,9 százaléka. A Richter 7125 forintig jutva 10,9 százalékkal növelte az árfolyamát 50,0 milliárd forintos forgalomban. A vezető részvények közül egyedüliként éves összevetésben is erősödött. A Magyar Telekom az előző hónaphoz képest 11,8 százalékot erősödve 388 forinton zárt november végén, 3,5 milliárd forintos forgalomban.A befektetési szolgáltatók közül az Erste bonyolította a legnagyobb forgalmat 179,2 milliárd forintos duplikált értékkel, ami a teljes forgalom 25,1 százaléka. Második lett a Concorde 169,5 milliárd forinttal, harmadik a Wood 134,9 milliárd forinttal.(MTI)