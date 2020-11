BÉT: gyengült a magyar részvényindex októberben

Októberben a nemzetközi trendnek megfelelően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) is csökkentek az árak, bár kisebb mértékben, mint a nagyobb európai piacokon; a BUX 32 924 pontról 2 százalékkal, 32 279 pontig esett – közölte a BÉT hétfőn az MTI-vel.

A teljes forgalom 173 milliárd forint volt, egy napra vetítve 8,3 milliárd forint.

A közlemény szerint a több hónapos emelkedő trend után októberben kissé visszaestek a nemzetközi részvénypiacok, amely ebben a hónapban eleve gyakori jelenség, ugyanakkor most a koronavírus-járvány második hulláma is aggasztja a befektetőket.

A részvénypiacokon március óta tartó, emelkedő trendet októberben korrekció szakította meg, amely összességében már aktuális volt, különösen az amerikai tőzsdéken, hisz ilyen hosszú fellendülés még kiváló gazdasági helyzetben is ritka, a mostanihoz hasonló válsághelyzetben pedig példátlan.

Ráadásul Európában kiteljesedett a járvány második hulláma, amely sok országban kisebb-nagyobb korlátozásokat hozott, lassítva a válságból való kilábalás ütemét.

A tavaszi-nyári fellendülést vezető amerikai részvénypiacokon kisebb volt a csökkenés, Európában azonban az indexek többsége a májusi szintekre esett vissza.

A csökkenés nagyrészt a Mol árfolyammozgásának tudható be: az újra tomboló járvány keresletcsökkenést és így áresést hozott az olaj piacán, így általában az olajcégeket is kerülik a befektetők. A Mol ára 1691-ről 1527 forintig csökkent.

Az OTP ugyanakkor, amely 94 milliárd forinttal az összeforgalom 54 százalékát adta a hónap folyamán, az általános iránnyal szemben emelkedni tudott, 9340 forintról 5 százalékkal, 9810 forintra.

A második legnagyobb forgalmú részvény a Richter volt az összforgalom 21 százalékával, a gyógyszergyár papírja 6550-ről 6425 forintra esett vissza.



A Telekom ára is csökkent 4 százalékkal, ugyanakkor forgalma erősödött az előző havi alacsony szintről, az összforgalom 2 százalékát adta.A brókercégek kereskedési rangsorában a Wood végzett az élen 94,3 milliárdos forgalommal, amely az összforgalom 27 százaléka. Második helyre került az Erste 83,7 milliárddal, ezt követi a Concorde 76,3 milliárdos forgalommal – írta a BÉT.(MTI)