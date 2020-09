Berobbant a járvány: ráugrottunk a szappanvásárlásra

Szeptember elején berobbant a járvány, neki is ugrottunk a szappanvásárlásnak. Elkezdtük a tisztálkodó-, fertőtlenítőszerek spájzolását. Az élelmiszerboltok húzták a legnagyobbat, ők adták a növekedés velejét, de a patikák forgalma brutálisat ugrott (akiknek azért sokkal kisebb a súlyuk). Szép ez a statisztikában, 3-4% növekedés is lehet belőle, de ez még nem a járvány előtti szint.

A szokásos heti monitoros statisztika a szeptemberi hónap elejéről szebb képet rajzol a boltos költekezésekről a nyári hónapoknál. Ebben egyrészt az iskolakezdés játszott szerepet, de nem csak az, hogy kellett az irka, színes ceruza és tornatrikó a suliba, hanem a berobbanó járvány is. Megugrott a tisztálkodó, fertőtlenítő szerek vásárlása, nem is kicsit. És vélhetően akadt olyan, aki berámolt babkonzervből is.

A nyári hónapokhoz képest 3-4%-os növekedés számolható ki a szeptember eleji online kasszaadatokból. A kalkulációban azonban vigyázni kell, mert a 6,7%-os növekedés folyóáras, kasszaadat, így hozzá kell illeszteni a drágulást és a webáruházak egyenlőre csak becsülhető piacát is. De így is 3-4% körüli volumen (mennyiségi) növekedés számítható a szeptember 1-11 közötti napok online kasszaadatai alapján, ami sokkal jobb, mint a nyári hónapok nulla körüli mozgása.

Egyébként a szeptember folyóáron (kasszaadatokban) mindig kisebb volt az elmúlt években az augusztusnál, aminek döntő oka, hogy a nebulók, diákok a nyári szünetet követően sokan már nem otthon ebédelnek, hanem a suliban, vagy valamilyen vendéglátóhelyen (persze, nem a legdrágábban, inkább a gyorsak a menők körükben). Ez egyértelműen nyomon követhető, mivel ez a visszaesés az élelmiszeres boltoknál olvasható ki a statisztika részletes adataiból.

Az előbbiek nyomán így számolhatunk:

2020 első félév július augusztus* szeptember eleje alapján** folyóár 5.898 1.104 1.116* 1.012** változás +1,3% +0,4%% +1%* +3-4%** KSH, érték: milliárd forint, változás: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, */augusztus: becslés, **/szeptember: 1-11. közötti napok alapján, (első félév és július: végleges statisztika)

Az élelmiszerboltokban dobbantották a legnagyobbat a vásárlók

A boltos világon belüli súlyánál fogva is brutális az úgynevezett nem szakosodott vegyes kiskereskedelem 13%-os megugrása, ami sokat hozott a kereskedők konyhájára.



2019 2020 2021/2020 élelmiszer vegyes 338 451 +70 iparcikk vegyes 43 együttesen: 381 gyógyszertárak 41 51 +10 KSH, érték: milliárd forint, folyóáras adatok, 2020 szeptember: 1-11. közötti napok adata alapján teljes hónapra vetítve

Ez a nagyobb élelmiszerboltokat és a mindenfélét áruló iparcikkes boltokat jelenti, de most összeadva a kettőt. A gyógyszertárak bevétele 23,5%-ot ugrott, az eddigiek pedig arra mutatnak, hogy a kézmosó, fertőtlenítő, tisztító szerek vásárlása a járványhírek nyomán ott is nagyot robbant (márciusban egyébként felével lőttek ki a gyógyszertári vásárlások):

Egyébként az élelmiszer vegyes boltok az összes élelmiszerbolt értékesítésének 75%-át adják, a 25% a szakboltok, például hús, pékáru, zöldség-gyümölcs részesedése. Hát szeptemberben ezekben a szakboltokban is többet vásároltunk, itt a kasszaadatok 9,5%-kal nőttek, ez is sokkal több a nyári hónapok mutatóinál.

Az iparcikkes boltkörön belül a vegyesboltok súlya 14% (a webáruházakat most nem számolva).

Más iparcikkes boltokban még mindig kevesebbet költöttünk, mint korábban, de az elmaradás némileg kisebb lett szeptember elején. A benzinkutaknál ugyanannyi pénzt hagytunk, mint egy évvel korábban.

(blokkk.com)