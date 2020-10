Bennfentes kereskedelem miatt egy magánszemélyt bírságolt az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 15 millió forint piacfelügyeleti bírságot és 1 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki egy magánszemélyre, aki Set Group-részvények megvásárlására bennfentes információk felhasználásával adott tőzsdei megbízásokat – tájékoztatta az MNB hétfőn az MTI-t

A közleményből kiderült: a Set Group Nyrt. két bennfentes információ közzétételét késleltette – a kibocsátó jogszerű érdekeit szem előtt tartva -, és ezt be is jelentette a jegybanknak. A kibocsátó jegyzékében állandó bennfentesként szereplő természetes személy az érintett információkról azok nyilvánosságra kerülése előtt jogszerűen szerzett tudomást, az ügyletkötések során azonban ezeket jogszerűtlen módon felhasználva tőzsdei megbízásokat adott.

A megbírságolt természetes személy saját bevallása szerint tisztában volt azzal, hogy bennfentesnek számító információk birtokában van. Elmondása szerint úgy ítélte meg, hogy nem veszélyezteti a piac integritását, ha nem nyereségszerzési, hanem “árfolyamvédelmi” szándékkal végez tranzakciókat. Elismerte azt is, hogy a Set Group Nyrt. felé nem jelentette be az általa kötött ügyleteket, ezáltal nem tett eleget egyéb jogszabályi kötelezettségének sem.

Az MNB kiemelte: a bennfentes kereskedelem tilalma alól az esetleges racionális gazdasági indok, és az “árfolyamvédelmi cél” nem mentesít.



Az ügy kapcsán az MNB bennfentes kereskedelem gyanújával feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen.A bírságösszeg meghatározásánál súlyosító körülménynek számított, hogy a magánszemély két, egymástól eltérő bennfentes információt használt fel és tettét tudatosan követte el. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a jogsértő tevékenység – viszonylag alacsony volumene miatt – csekély mértékben érintette a tőkepiac biztonságos működését.(MTI)