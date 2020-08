Belgiumban szeptembertől nyitnak az iskolák

A belga nemzetbiztonsági tanács csütörtökön úgy döntött, hogy szeptembertől újranyithatnak az iskolák. A 12 éven felüli tanulóknak és a tanároknak kötelező lesz a szájmaszk viselése, hogy elkerüljék a koronavírusos járványgócok kialakulását az oktatási intézményekben.

Sophie Wilmés kormányfő sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a gyerekek visszatérése az iskolákba elengedhetetlen, de az is nagyon fontos, hogy ne legyenek kitéve a fertőzés veszélyének.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a járvány terjedése ismét lassult, de felhívta a figyelmet, a vírus még mindig jelen van az országban, és óvatosságra intette a lakosságot.

“Nem tudunk visszatérni a megszokott kerékvágásba, amíg nincs oltóanyagunk. Addig meg kell tanulnunk együtt élni a vírussal” – fogalmazott.

Sophie Wilmés azt is bejelentette, hogy Belgium megnyitja határait azok előtt a hosszú távú kapcsolatban élő párok elött, akiket a járvány miatt bevezetett határforgalmi korlátozások elszakítottak egymástól.

A 11,5 millió lakost számláló Belgiumban eddig közel 79 500 fertőzöttet azonosítottak, és mintegy 10 ezren haltak bele a járvány okozta betegségbe.(MTI)