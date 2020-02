BelÃ©pett a magyar piacra a Wyser fejvadÃ¡sz cÃ©g

Magyarországon is megkezdte működését a már 12 országban toborzással, kiválasztással, valamint tanácsadással foglalkozó Wyser, a Gi Group tagja – közölte a társaság az MTI-vel csütörtökön.

A nemzetközi cég kifejezetten a 45-50 ezerre becsült közép- és felsővezetői piacra fókuszál Magyarországon, arra számítva, hogy a következő években számuk nőhet. Kiemelték, hogy az elmúlt időszakban több mint 2000 milliárd forint értékű, nagy volumenű beruházást jelentettek be Magyarországon a vállalatok, amelyek megvalósulásához nemcsak a különböző funkciók ellátásához szükséges szakembereket kell megtalálniuk, hanem a kulcsfontosságú közép- és felvezetőket is.

A közleményben Rónai Dánielt, a Wyser magyarországi vezetője kifejtette, a cég azért választotta Magyarországot, mert úgy látják, hogy a dinamikus gazdasági növekedés a jövőben is fennmaradhat, de a vállalatok egyre élesebb versennyel néznek majd szembe, így még inkább szükségük lesz jól teljesítő vezetőkre.



A több mint 20 éves múltra visszatekintő Gi Group árbevétele 2018-ban átlépte a 2,3 milliárd eurót, a cégcsoport több, mint 50 országban van jelen, 500 kirendeltséggel közel 4000 munkavállalót alkalmaz, és több mint 22 ezer partnerrel dolgozik együtt évente. Magyarországon a Gi Group jelenleg a Grafton Recruitment és a Wyser brandekkel képviselteti magát.(MTI)